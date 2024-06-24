5000 евро за порцию: как выглядит самый дорогой гамбургер в мире

Гамбургер, покрытый золотом и пропитанный икрой, стал самым дорогим гамбургером в мире по версии Книги рекордов Гиннеса, поскольку он стоит 5000 евро. Его придумал и приготовил Робберт Ян Де Вин, шеф-повар ресторана The Daltons в Воортхейзене, Гелдерланд, Нидерланды.

Позиция под названием "Golden Boy" ("Золотой мальчик") появилась в меню заведения еще в 2021 году. Такая цена гамбургера обусловлена тем, что для его приготовления используются ингредиенты высочайшего качества.

Идея такого блюда Робберту пришла в голову во время пандемии коронавируса, когда ресторан закрылся для посетителей. Несмотря на то, что люди не могли посетить заведение, сотрудники The Daltons все равно продавали еду с доставкой. Однажды вечером Де Вин поехал в ресторан для обучения нового менеджера и случайно наткнулся на пост в Facebook* о самом дорогом гамбургере. В этом случае цену диктовали огромные размеры.