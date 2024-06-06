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В Японии набирает популярность напиток — желе из воды

В Японии набирает популярность напиток — желе из воды

Автор:
06 июня 2024 09:03
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Япония   в мире   вода   желе   люди   новости   
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Японцы обожает желе, вот с йогуртами приличными у них беда, а желе – на любой вкус. И последняя разработка от японских компаний – желе из воды!

Чтобы вы могли поесть желе вместо того, чтобы попить.

Это хит? Для японцев – да

Желе из воды завирусилось благодаря роликам в ТикТоке, конечно же. Когда эту воду из бутылке наливают ,а она ведет себя, как густое, тягучее желе. При этом она прозрачная и выглядит на вид как бутилированная вода.

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Но при этом не вода. Как вы понимаете, японцы в диком восторге. Можно посыпать воду шоколадной крошкой или положить внутрь чашки красивую дольку фрукта.

Выпустила водожеле компания JR East Cross Station Water Business Company, название прямое, как доска - FROM AQUA Water Jelly.

При этом водное желе умудрились сделать даже более калорийным, чем кока-колу или сладкий сок. Например, в 100мл сока 40 ккал, а в желе из воды – 55 ккал. И там даже сахара не то чтобы много как в соке.

Бабушкина водичка

Изначально это желе планировало сделать специальной едой для пожилых людей с проблемами глотания. Они могут есть воду, как пудинг, и не мучиться от нехватки влаги в организме.

Потому что помимо того, что желе дает влагу, оно еще замедляет скорость вывода жидкости из организма. Потому его закупают дома престарелых и люди на пенсии, насмотревшись тик-токов от тинейджеров.

Вот где произошло единение и взаимопомощь всей японской нации – в желе из воды! В принципе для Японии звучит даже как-то ожидаемо…

Спустя месяц после выпуска первой линии по 250мл компании пришлось спешно вводить бутылки по 550мл, плюс увеличить производство в 2,8 раз – предложение не успевало за спросом!

Вы бы попробовали? Я бы нет. Это просто игра с эмульгаторами и загустителями, для ресторанов с необычной едой, где все не такое на вкус, как кажется.

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Метки: Еда   Япония   в мире   вода   желе   люди   новости   
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1  комментарий
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Copycat 2 часа назад
японцы вообще фанатеют в гастраномическом плане, они всегда готовы попробовать что то новое из еды, и часто для этого это новое и придумывают типа соленых огурцов в шоколаде
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3026 постов (2943 в горячем)

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