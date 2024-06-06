В Японии набирает популярность напиток — желе из воды

При этом водное желе умудрились сделать даже более калорийным, чем кока-колу или сладкий сок. Например, в 100мл сока 40 ккал, а в желе из воды – 55 ккал. И там даже сахара не то чтобы много как в соке.

Бабушкина водичка

Изначально это желе планировало сделать специальной едой для пожилых людей с проблемами глотания. Они могут есть воду, как пудинг, и не мучиться от нехватки влаги в организме.