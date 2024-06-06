В Японии набирает популярность напиток — желе из воды

Японцы обожает желе, вот с йогуртами приличными у них беда, а желе – на любой вкус. И последняя разработка от японских компаний – желе из воды!
Чтобы вы могли поесть желе вместо того, чтобы попить.
Это хит? Для японцев – да
Желе из воды завирусилось благодаря роликам в ТикТоке, конечно же. Когда эту воду из бутылке наливают ,а она ведет себя, как густое, тягучее желе. При этом она прозрачная и выглядит на вид как бутилированная вода.
Но при этом не вода. Как вы понимаете, японцы в диком восторге. Можно посыпать воду шоколадной крошкой или положить внутрь чашки красивую дольку фрукта.
Выпустила водожеле компания JR East Cross Station Water Business Company, название прямое, как доска - FROM AQUA Water Jelly.
При этом водное желе умудрились сделать даже более калорийным, чем кока-колу или сладкий сок. Например, в 100мл сока 40 ккал, а в желе из воды – 55 ккал. И там даже сахара не то чтобы много как в соке.
Бабушкина водичка
Изначально это желе планировало сделать специальной едой для пожилых людей с проблемами глотания. Они могут есть воду, как пудинг, и не мучиться от нехватки влаги в организме.
Потому что помимо того, что желе дает влагу, оно еще замедляет скорость вывода жидкости из организма. Потому его закупают дома престарелых и люди на пенсии, насмотревшись тик-токов от тинейджеров.
Вот где произошло единение и взаимопомощь всей японской нации – в желе из воды! В принципе для Японии звучит даже как-то ожидаемо…
Спустя месяц после выпуска первой линии по 250мл компании пришлось спешно вводить бутылки по 550мл, плюс увеличить производство в 2,8 раз – предложение не успевало за спросом!
Вы бы попробовали? Я бы нет. Это просто игра с эмульгаторами и загустителями, для ресторанов с необычной едой, где все не такое на вкус, как кажется.
Источник:
- Оно живое, яркое и очень вкусное
- Каштаны: как и с чем их едят японцы
- В Китае закормили нищего-аниматора
- В Японии туристам запретили фотографировать гейш
- Желе из желатина – лёгкий и вкусный десерт!