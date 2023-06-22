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Покупательница обнаружила в коробке идеально круглое яйцо

Покупательница обнаружила в коробке идеально круглое яйцо

Автор:
22 июня 2023 12:10
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   в мире   идеальное   круглое   новости   яйцо   
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Купив в супермаркете «Woolworths» коробку яиц, жительница Виктории (Австралия) испытала немалое удивление.

И с покупательницей полностью согласны пользователи соцсетей, которые поначалу посчитали, что в коробке среди яиц лежал шоколадный шарик. Но нет — это тоже яйцо, вот только оно идеально круглое, что придаёт ему причудливый вид.

Кстати, дама провела поиски в интернете и выяснила, что странное яичко не только очень редкое (примерно одно на миллиард), но и потенциально ценное. Есть коллекционеры, готовые приобрести такие яйца. Например, известен случай, когда круглое яйцо было продано за 1400 долларов.


Так что женщине есть над чем поразмыслить. Возможно, не стоит сразу разбивать яйцо в омлет, раз уж оно является таким дорогостоящим товаром.

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Метки: Видео   Еда   в мире   идеальное   круглое   новости   яйцо   
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6  комментариев
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16k
Smiley 2 часа назад
Пусть разобьёт и докажет что это именно яйцо.
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8k
Trenzel2003 5 минут назад
Это яйцо чужого. Срочно пусть звонит в пентагон, в фбр Малдеру и Скали.
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16k
Элитный тигр 10 минут назад
Что-то не похоже оно по структуре скорлупы на куриное яйцо. Может это куриная икра???
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5k
Трям 21 минуту назад
А вот идеальный квадрат...
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9k
Борис Карабанов Час назад
Идеальная сфера? Бывают такие? Или же какие-то допуски возможны?
Что касается редкости, то у начинающих нести молодок такие яйца и иные отклонения в форме вовсе не редкость. Редкость то, что автомат сортировки не пустил это яйцо на меланж и оно стало достоянием покупательницы супермаркета.
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