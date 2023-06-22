Покупательница обнаружила в коробке идеально круглое яйцо

Купив в супермаркете «Woolworths» коробку яиц, жительница Виктории (Австралия) испытала немалое удивление.
И с покупательницей полностью согласны пользователи соцсетей, которые поначалу посчитали, что в коробке среди яиц лежал шоколадный шарик. Но нет — это тоже яйцо, вот только оно идеально круглое, что придаёт ему причудливый вид.
Кстати, дама провела поиски в интернете и выяснила, что странное яичко не только очень редкое (примерно одно на миллиард), но и потенциально ценное. Есть коллекционеры, готовые приобрести такие яйца. Например, известен случай, когда круглое яйцо было продано за 1400 долларов.
Так что женщине есть над чем поразмыслить. Возможно, не стоит сразу разбивать яйцо в омлет, раз уж оно является таким дорогостоящим товаром.
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Что касается редкости, то у начинающих нести молодок такие яйца и иные отклонения в форме вовсе не редкость. Редкость то, что автомат сортировки не пустил это яйцо на меланж и оно стало достоянием покупательницы супермаркета.