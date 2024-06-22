В Техасе семья инструкторов по таэквондо поймала насильника

Ну а теперь поговорим о самом невезучем насильнике всего Техаса.
Незадачливый извращенец решил надругаться над продавщицей в небольшом магазинчике в округе Харрис, недалеко от Хьюстона. Вот только он не учел, что поблизости находится семейная студия тхэквондо Ен-ин. И именно в это время вся семья из пяти человек, каждый из которых имеет черный пояс, находилась в сборе и готовилась к вечерним занятиям.
После того как они услышали крики о помощи, доносящиеся из соседнего магазина, первая мысль была, что это сотрудники играют в видеоигры в комнате отдыха. Но после очередного истошного вопля отец семейства Хонг Ан решил проверить, что же там на самом деле происходит.
Родные пошли с ним. После того как они заглянули в соседний магазинчик настроение у бесчинствующего там извращенца резко упало. Его оперативно скрутили за пару приемов, а пострадавшую вывели из помещения. Насильника удерживали до приезда полиции.
“Это произошло так внезапно”, - сказал один из сыновей, который занимается тхэквондо 16 лет. “Это была всего лишь самооборона. Незваный гость пытался убежать — царапался, кусался, делал все, что мог. Мой папа сильный. Он очень доверял нам”.
Департамент шерифа округа Харрис считает, что Ан и его семья спасли молодую женщину от сексуального насилия. “Используя свою подготовку и дисциплину, им удалось остановить нападение и задержать его”, - сказал шериф Эд Гонсалес в серии постов на X.
Департамент шерифа сообщил, что подозреваемому уже предъявлены обвинения в попытке сексуального насилия.
Ну а вот так этот преступник выглядит.
Источник:
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Ну кто бы, блть, сомневался..
А ведь мог попасться техасец с Smith & Wesson.
:)
Долистал до последнего фото... а нет, не ошибся.