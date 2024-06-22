В Техасе семья инструкторов по таэквондо поймала насильника

После того как они услышали крики о помощи, доносящиеся из соседнего магазина, первая мысль была, что это сотрудники играют в видеоигры в комнате отдыха. Но после очередного истошного вопля отец семейства Хонг Ан решил проверить, что же там на самом деле происходит.

Родные пошли с ним. После того как они заглянули в соседний магазинчик настроение у бесчинствующего там извращенца резко упало. Его оперативно скрутили за пару приемов, а пострадавшую вывели из помещения. Насильника удерживали до приезда полиции.