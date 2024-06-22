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В Техасе семья инструкторов по таэквондо поймала насильника

В Техасе семья инструкторов по таэквондо поймала насильника

Автор:
22 июня 2024 08:27
Сообщество : Криминал
Метки: США   Техас   инструктора   насильник   таэквондо   тхэквондо   
1826
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Ну а теперь поговорим о самом невезучем насильнике всего Техаса.

Незадачливый извращенец решил надругаться над продавщицей в небольшом магазинчике в округе Харрис, недалеко от Хьюстона. Вот только он не учел, что поблизости находится семейная студия тхэквондо Ен-ин. И именно в это время вся семья из пяти человек, каждый из которых имеет черный пояс, находилась в сборе и готовилась к вечерним занятиям.

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После того как они услышали крики о помощи, доносящиеся из соседнего магазина, первая мысль была, что это сотрудники играют в видеоигры в комнате отдыха. Но после очередного истошного вопля отец семейства Хонг Ан решил проверить, что же там на самом деле происходит.


Родные пошли с ним. После того как они заглянули в соседний магазинчик настроение у бесчинствующего там извращенца резко упало. Его оперативно скрутили за пару приемов, а пострадавшую вывели из помещения. Насильника удерживали до приезда полиции.


Это произошло так внезапно”, - сказал один из сыновей, который занимается тхэквондо 16 лет. “Это была всего лишь самооборона. Незваный гость пытался убежать — царапался, кусался, делал все, что мог. Мой папа сильный. Он очень доверял нам”.

Департамент шерифа округа Харрис считает, что Ан и его семья спасли молодую женщину от сексуального насилия. “Используя свою подготовку и дисциплину, им удалось остановить нападение и задержать его”, - сказал шериф Эд Гонсалес в серии постов на X.

Департамент шерифа сообщил, что подозреваемому уже предъявлены обвинения в попытке сексуального насилия.


Ну а вот так этот преступник выглядит.

Источник:

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Метки: США   Техас   инструктора   насильник   таэквондо   тхэквондо   
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11  комментариев
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152k
parallax Час назад
Странно что негр. Они обычно законопослушные.
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8k
Echo 9 минут назад
Теперь негр поймет лишь одно, что тхэквондо нифига не достойное искусство войны. Они должны были разделиться и 3*3 устроить кумите
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12k
Zhora 11 минут назад
Почему невезучем-то? Наоборот, ему очень повезло - ведь могли и пристрелить.
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8k
S__D 22 минуты назад
Комментарий к фото
вот так этот преступник выглядит
.
Ну кто бы, блть, сомневался..
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1k
АНДРЕЙ 37 минут назад
Не ошибся ,ставил на чёрное .
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7k
newegg 37 минут назад
Повезло шоколадке что на тихих корейцев попал, с тхэквондо.
А ведь мог попасться техасец с Smith & Wesson.
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7k
livaneth Час назад
Скорее самый везучий насильник. В Техасе они как правило до шерифа не доживают. Мистер Самюэль Кольт.
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9k
Колорад Час назад
Он бы еще рядом с полицейским участком напал бы.
:)
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129k
Аааа Час назад
Сначала была мысль, что насильник выглядит очевидно. Потом мелькнуло: а вдруг я ошибся, и он все-таки белый? или может быть тоже выглядит как кореец..

Долистал до последнего фото... а нет, не ошибся.
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