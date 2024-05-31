Насильника поймали через 17 лет после побега: его выдал ужасный запах изо рта

Осужденного насильника Туэна Кит Ли, который сбежал посреди судебного процесса в 2007 году, нашли и арестовали в Северной Калифорнии (США). В течение почти 17 лет преступник скрывался под вымышленным псевдонимом.

После выхода телесериала "Самые разыскиваемые преступники Америки" Туэна прозвали в народе "насильником с неприятным запахом изо рта", поскольку в свое время его поймали в том числе и благодаря этой характеристике.

По данным следствия, Ли в 2005 году изнасиловал официантку ресторана в Квинсе (штат Массачусетс, США), угрожая ей ножом. Парень жертвы нашел ее привязанной к кровати у себя дома через несколько часов.