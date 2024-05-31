Насильника поймали через 17 лет после побега: его выдал ужасный запах изо рта

Полиция даже проводила специальную информационную кампанию в СМИ, надеясь привлечь внимание общественности к этому нераскрытому делу.
Осужденного насильника Туэна Кит Ли, который сбежал посреди судебного процесса в 2007 году, нашли и арестовали в Северной Калифорнии (США). В течение почти 17 лет преступник скрывался под вымышленным псевдонимом.
После выхода телесериала "Самые разыскиваемые преступники Америки" Туэна прозвали в народе "насильником с неприятным запахом изо рта", поскольку в свое время его поймали в том числе и благодаря этой характеристике.
По данным следствия, Ли в 2005 году изнасиловал официантку ресторана в Квинсе (штат Массачусетс, США), угрожая ей ножом. Парень жертвы нашел ее привязанной к кровати у себя дома через несколько часов.
Подсудимый, которому предъявили обвинение в 2007 году, внес залог в размере 100 000 долларов и не находился под стражей во время судебного процесса. Перед тем, как присяжные признали мужчину виновным по всем пунктам обвинения, он сбежал.
Разыскать насильника удалось только в этом году. Когда Ли задержали за рулем автомобиля, он назвался вымышленным именем, но благодаря отпечаткам пальцев удалось установить правду.
Правоохранители штата позже сообщили, что даже проводили специальную информационную кампанию в СМИ, надеясь привлечь внимание общественности к этому нераскрытому делу. В прошлом году было объявлено о вознаграждении до 10 000 долларов за любые сведения, которые помогут задержать опасного беглеца.
"Есть жестокие преступники, которые считают, что могут совершать преступления и не нести ответственности за свои действия. Туэн Ли скрывался почти 17 лет. Теперь благодаря неустанной работе правоохранителей, надеемся, жертва и ее семья будут спокойны", — заявил главный инспектор Шон ЛоПикколо, который специализируется на розыске преступников, скрывающихся от правосудия.
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