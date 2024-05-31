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Насильника поймали через 17 лет после побега: его выдал ужасный запах изо рта

Насильника поймали через 17 лет после побега: его выдал ужасный запах изо рта

Автор:
31 мая 2024 11:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   запах изо рта   люди   насильник   новости   полиция   
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Полиция даже проводила специальную информационную кампанию в СМИ, надеясь привлечь внимание общественности к этому нераскрытому делу.

Осужденного насильника Туэна Кит Ли, который сбежал посреди судебного процесса в 2007 году, нашли и арестовали в Северной Калифорнии (США). В течение почти 17 лет преступник скрывался под вымышленным псевдонимом.

После выхода телесериала "Самые разыскиваемые преступники Америки" Туэна прозвали в народе "насильником с неприятным запахом изо рта", поскольку в свое время его поймали в том числе и благодаря этой характеристике.

По данным следствия, Ли в 2005 году изнасиловал официантку ресторана в Квинсе (штат Массачусетс, США), угрожая ей ножом. Парень жертвы нашел ее привязанной к кровати у себя дома через несколько часов.

Подсудимый, которому предъявили обвинение в 2007 году, внес залог в размере 100 000 долларов и не находился под стражей во время судебного процесса. Перед тем, как присяжные признали мужчину виновным по всем пунктам обвинения, он сбежал.

Разыскать насильника удалось только в этом году. Когда Ли задержали за рулем автомобиля, он назвался вымышленным именем, но благодаря отпечаткам пальцев удалось установить правду.

Правоохранители штата позже сообщили, что даже проводили специальную информационную кампанию в СМИ, надеясь привлечь внимание общественности к этому нераскрытому делу. В прошлом году было объявлено о вознаграждении до 10 000 долларов за любые сведения, которые помогут задержать опасного беглеца.

"Есть жестокие преступники, которые считают, что могут совершать преступления и не нести ответственности за свои действия. Туэн Ли скрывался почти 17 лет. Теперь благодаря неустанной работе правоохранителей, надеемся, жертва и ее семья будут спокойны", — заявил главный инспектор Шон ЛоПикколо, который специализируется на розыске преступников, скрывающихся от правосудия.

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Метки: в мире   запах изо рта   люди   насильник   новости   полиция   
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Алекс 53 минуты назад
а, всего-то надо было....
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3603 поста (3435 в горячем)

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