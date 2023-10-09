В США мужик спас туристку от насильника и немедленно сам её изнасиловал

Такая себе «помощь».
Дело было ещё в 2021 году, но известно о нём стало только сейчас. 34-летняя туристка познакомилась в одном из флоридских баров с Хорхе Кальдероном Нуньесом. Они выпили, а потом дама уселась к нему в машину. Там этот персонаж стал к ней назойливо приставать, она выскочила из авто и бросилась бежать. Но резвый Хорхе её догнал, повалил на землю и собрался насиловать.
Тут возник «спаситель», Керри Кэлвин Гасаг: он прогнал насильника матом и люлями. Затем любезно предложил даме подвезти её, куда она скажет. Туристка согласилась и снова полезла в авто к совершенно незнакомому человеку. Видимо, её подкупило то, что он бросился ей на помощь.
В дороге Гасаг перевозбудился и набросился на женщину. В этот раз ей уже никто не помог и насильник добился своего. Потом выкинул жертву из авто и уехал.
Но далеко не укатил - туристка обратилась в полицию и силовики оперативно задержали и Хорхе, и Гасага. Первый уже околачивается в тюрьме, но может выйти под залог в 225 тысяч долларов (около 22,5 миллионов рублей). Гасага тоже отправили за решётку на 10 лет.
Будет ли пострадавшая дама и дальше путешествовать автостопом - неизвестно.
Источник:
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Один был да....НАсильник, а второго она сначала решила "отблагодарить" а потом одумалась.
С точки зрения психологии "отблагодарить" это нормально, но девка была американкой....как тут не заработать на ровном месте.
Срочно снять фильм!