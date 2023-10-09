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В США мужик спас туристку от насильника и немедленно сам её изнасиловал

В США мужик спас туристку от насильника и немедленно сам её изнасиловал

Автор:
09 октября 2023 17:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Флорида   автостоп   женщина   изнасилование   насильник   помощь   спаситель   
1380
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Такая себе «помощь».

Дело было ещё в 2021 году, но известно о нём стало только сейчас. 34-летняя туристка познакомилась в одном из флоридских баров с Хорхе Кальдероном Нуньесом. Они выпили, а потом дама уселась к нему в машину. Там этот персонаж стал к ней назойливо приставать, она выскочила из авто и бросилась бежать. Но резвый Хорхе её догнал, повалил на землю и собрался насиловать.

Тут возник «спаситель», Керри Кэлвин Гасаг: он прогнал насильника матом и люлями. Затем любезно предложил даме подвезти её, куда она скажет. Туристка согласилась и снова полезла в авто к совершенно незнакомому человеку. Видимо, её подкупило то, что он бросился ей на помощь.

В дороге Гасаг перевозбудился и набросился на женщину. В этот раз ей уже никто не помог и насильник добился своего. Потом выкинул жертву из авто и уехал.

Но далеко не укатил - туристка обратилась в полицию и силовики оперативно задержали и Хорхе, и Гасага. Первый уже околачивается в тюрьме, но может выйти под залог в 225 тысяч долларов (около 22,5 миллионов рублей). Гасага тоже отправили за решётку на 10 лет.

Будет ли пострадавшая дама и дальше путешествовать автостопом - неизвестно.

Источник:

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Метки: Флорида   автостоп   женщина   изнасилование   насильник   помощь   спаситель   
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8  комментариев
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61k
pynh 54 минуты назад
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полминуты назад
Скорее всего было дело так.....
Один был да....НАсильник, а второго она сначала решила "отблагодарить" а потом одумалась.
С точки зрения психологии "отблагодарить" это нормально, но девка была американкой....как тут не заработать на ровном месте.
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3k
OLDer 2 минуты назад
...вот это поворот!!!
Срочно снять фильм!
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16k
a_komolow 11 минут назад
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29k
Е-Лена 19 минут назад
И почему-то вспомнилось про то, как мужику предсказали падение кирпича на голову, а он в пустыню сбежал. Где и попал под черепаху, которую уронил орел.
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155k
стас Полчаса назад
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Всё правильно, отбил у соперника в честном бою - значит, баба его! (звучит музыка из передачи "В мире животных")
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22k
Слепой Пью 55 минут назад
Капитализьм же. Конкуренция...
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August

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