В США мужик спас туристку от насильника и немедленно сам её изнасиловал

Тут возник «спаситель», Керри Кэлвин Гасаг: он прогнал насильника матом и люлями. Затем любезно предложил даме подвезти её, куда она скажет. Туристка согласилась и снова полезла в авто к совершенно незнакомому человеку. Видимо, её подкупило то, что он бросился ей на помощь.

В дороге Гасаг перевозбудился и набросился на женщину. В этот раз ей уже никто не помог и насильник добился своего. Потом выкинул жертву из авто и уехал.

Но далеко не укатил - туристка обратилась в полицию и силовики оперативно задержали и Хорхе, и Гасага. Первый уже околачивается в тюрьме, но может выйти под залог в 225 тысяч долларов (около 22,5 миллионов рублей). Гасага тоже отправили за решётку на 10 лет.

Будет ли пострадавшая дама и дальше путешествовать автостопом - неизвестно.