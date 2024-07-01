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В Ялте кавказец избил прохожего, который неправильно станцевал лезгинку

В Ялте кавказец избил прохожего, который неправильно станцевал лезгинку

Автор:
01 июля 2024 10:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крым   драка   лезгинка   набережная   полиция   ялта   
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"Хореографа" с повышенным уровнем агрессии задержали.

В Ялте на набережной молодёжь танцевала лезгинку. В круг вошёл один из отдыхающих и, видимо, это здорово не понравилось некоторым их собравшихся. Молодой кавказец набросился на мужчину, вытолкал его из круга и начал мутузить.




На место происшествия прибыли правоохранители, и зачинщика драки задержали.


"В отдел полиции №2 "Ливадийский" УМВД России по г. Ялта поступило несколько сообщений от граждан, которые рассказали о начале конфликта в центральной части города, опасаясь, что инцидент перерастет в драку", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

Задержанным оказался 20-летний Ахмет, которого ничуть не смутило, что рядом находятся маленькие дети, да и вообще, набережная - общественное место. В отношении зачинщика драки составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство). Сейчас правоохранители разыскивают потерпевшего.


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Метки: Видео   Крым   драка   лезгинка   набережная   полиция   ялта   
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29  комментариев
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11k
Alex 2 часа назад
А потом эти гниды обижаются, когда из макаками и свиньями называют.
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11k
Trenzel2003 3 минуты назад
Лезгинку нужно уметь танцевать. А этот пьяный мужик что то там изображал даже близко не похожее на танец. Лезгинка это национальный танец. Они душу в танец вкладывают.
Навряд ли вам понравилось бы когда пьяный джигит изображал что то смутно похожее на Яблочко. Более чем уверен попросили бы выйти. А так как горцы все же горячие люди, они вытолкали в зашей.
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13k
Марсианин 11 минут назад
Как это он один напал, без толпы макак-подручных???? Ах сзади, со спины??? Ну тогда нормально...
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20k
Роберт Шекли Полчаса назад
"И чего это их не любят, нормальные же ребята. Вон как веселятся. Дай-ка вместе с ними потанцую"
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471
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Если посмотреть как устроены законы, оперативные мероприятия, система наказания, исправления и т.д - то понимаешь, что всё так сложно, столько лишних слов и телодвижений. Вот данный случай, например. Сейчас начнется беготня, писанина, сбор доказательной базы, встречи. Зачем всё это? На площадке где-то 3х3 метра разложите горящие угли и пустите этого танцора туда (получаса вполне достаточно) - пусть покажет, как правильно танцевать лезгинку. Раз в месяц в течении года. Отвечаю - через год это будет не зиуверь-мущщына, а ангел во плоти с татуировкой пацифиста на лбу.
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5k
РАТНИК Полчаса назад
Всё норм - это и есть кавказская культура без маски - агрессия как у бешеной собаки.
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9k
Влад 40 минут назад
ахмет свинья-не будь как ахмет
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2k
Михаил 53 минуты назад
Очередная ссаная макака... Ничего нового... ну а новоиспеченный танцор может след раз думать будет чтоб в стадо лезть...
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15k
кот базилий 53 минуты назад
Вышел пьяный, да и пес с ним, нет сразу в драку "гарачый кров"
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67
wikip 59 минут назад
Чмошник, еще и со спины, тварь...
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195
Андрей Час назад
коньченяй кавказец
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545
Сахалинец Час назад
Ну зачем этот танец макак бабуинов пошел исполнять ?! Понято что бухой...
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845
Алексей Бляйбтрой Час назад
надо было родичей Ахмеда одмутузить при нем же
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Раньше меня удивляло что белые ребята подражают неграми реперам, теперь подражают кавказцам. Вот зачем?
Своей культуры нет?
От блюстителя норм танца ничего другого не ожидал. Его действия как раз укладываются в ожидаемое.
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487
Самуил Маршак Б.Касторский Час назад
Лучше уж неграм подражать, чем чуркобесам ссаным
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41k
albedo 2 часа назад
Отсидит минимум 15 суток - может хоть чуть чуть да поумнеет.
Хотя таких лучше, Как было заведено в Российской Империи- пороть публично.
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487
Самуил Маршак albedo Час назад
Ну и дополнительно предложение, после «искреннего» извинения чуркобеса сразу для профилактики ему в морду несколько ударов делать
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32k
Serg2001 2 часа назад
Когда мозги выдавали, он за гормонами стоял...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2279 постов (2267 в горячем)

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