В Ялте кавказец избил прохожего, который неправильно станцевал лезгинку

"Хореографа" с повышенным уровнем агрессии задержали.
В Ялте на набережной молодёжь танцевала лезгинку. В круг вошёл один из отдыхающих и, видимо, это здорово не понравилось некоторым их собравшихся. Молодой кавказец набросился на мужчину, вытолкал его из круга и начал мутузить.
Осторожно! Сцены драки и лезгинка!
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На место происшествия прибыли правоохранители, и зачинщика драки задержали.
"В отдел полиции №2 "Ливадийский" УМВД России по г. Ялта поступило несколько сообщений от граждан, которые рассказали о начале конфликта в центральной части города, опасаясь, что инцидент перерастет в драку", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.
Задержанным оказался 20-летний Ахмет, которого ничуть не смутило, что рядом находятся маленькие дети, да и вообще, набережная - общественное место. В отношении зачинщика драки составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство). Сейчас правоохранители разыскивают потерпевшего.
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Навряд ли вам понравилось бы когда пьяный джигит изображал что то смутно похожее на Яблочко. Более чем уверен попросили бы выйти. А так как горцы все же горячие люди, они вытолкали в зашей.
Своей культуры нет?
От блюстителя норм танца ничего другого не ожидал. Его действия как раз укладываются в ожидаемое.
Хотя таких лучше, Как было заведено в Российской Империи- пороть публично.