"Я вышла ругаться на него в подъезд": девушки рассказали, как и где встретили будущих мужей

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Знакомство с будущим супругом может быть неожиданным. Не все находят любовь в интернете в нашем современном мире. Девушки вспомнили и поделились, как встретили любовь своей жизни. И эти истории дают надежду всем, кто ещё не встретил своего человека.
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А где вы познакомились с супругами?
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