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"Я вышла ругаться на него в подъезд": девушки рассказали, как и где встретили будущих мужей

"Я вышла ругаться на него в подъезд": девушки рассказали, как и где встретили будущих мужей

Автор:
21 июня 2024 12:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: встретила будущего мужа   знакомства   интересно   история знакомства   красивое знакомство   милота   фото   
2407
16

Знакомство с будущим супругом может быть неожиданным. Не все находят любовь в интернете в нашем современном мире. Девушки вспомнили и поделились, как встретили любовь своей жизни. И эти истории дают надежду всем, кто ещё не встретил своего человека.

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А где вы познакомились с супругами?

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Метки: встретила будущего мужа   знакомства   интересно   история знакомства   красивое знакомство   милота   фото   
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6  комментариев
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3k
Ультратрахуил Час назад
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27k
sssss3 16 минут назад
я со своей познакомился на детской площадке в её дворе, нам по 6 лет было.....
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2k
Bobbus 20 минут назад
В АН- 2 при прыжках с парашютом
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20k
Вишенка Крокодилова 43 минуты назад
Я вызвала врача скорой помощи к бабушке.
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8k
V2.Smirnov 57 минут назад
На сайте знакомств. Заполнил анкету, сделал подбор, открыл её вариант... И увидел аватарку 1х1 см, где ничего было не разобрать кроме яркой, живой, чарующей улыбки. Влюбился. Женился. Жена - интроверт и её улыбка только для своих. Через годы всё ещё такая же чарующая.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1752 поста (1703 в горячем)

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