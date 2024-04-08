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"На лавочке возле подъезда": девушки поделились историями знакомств

"На лавочке возле подъезда": девушки поделились историями знакомств

Автор:
08 апреля 2024 18:01
Сообщество : Истории
Метки: будущий муж   знакомства   интересно   истории   роман   фото   
1843
13

Порой судьбоносное знакомство может произойти в неожиданном месте. Девушки рассказали, как и где встретили своих будущих мужей и парней. И ведь эти истории они будут рассказывать внукам!

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А где вы познакомились со своими половинками?

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Метки: будущий муж   знакомства   интересно   истории   роман   фото   
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3  комментария
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Шурман Час назад
Весело :) с женой познакомился в ресторане когда ждал пока друг придет с женой новой гулять по центральной площади у них была свадьба а я опоздал и решил их уже там встретить , сижу пью кофе а у окна сидит она и читает книгу на Русском языке ну думаю умненькая какая , ждал минут 40 нy и решил познакомиться , оказалось у нас очень много знакомых друзей и понеслось :) свадьбу друга отгулял и вот возвращаюсь назад и с ней по дороге по телефону болтаю и пробил все 4 колеса в лесу :) гео локаций тогда скинуть было не возможно и вот пер в 4 утра по ямам до трассы что бы хотя бы узнать где я , первых кого встретил это были менты и походу от моего перегара сами проснулись но помогли вызвали эвакутаор , женился на ней через год после этого .
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Олег 38 минут назад
Пошли времена когда жену в преферанс выигрывали.....
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1590 постов (1545 в горячем)

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