"На лавочке возле подъезда": девушки поделились историями знакомств

В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера

Ситуации, которые могли произойти только в библиотеке

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