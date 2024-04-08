"На лавочке возле подъезда": девушки поделились историями знакомств

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Порой судьбоносное знакомство может произойти в неожиданном месте. Девушки рассказали, как и где встретили своих будущих мужей и парней. И ведь эти истории они будут рассказывать внукам!
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А где вы познакомились со своими половинками?
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Метки: будущий муж знакомства интересно истории роман фото
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