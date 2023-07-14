Помолвочные кольца с изюминкой, которые запомнились навсегда

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Помолвка - важное событие. Люди хотят, чтобы их помолвочное кольцо запомнилось. Поэтому стараются делать необычные варианты. Перед вами кольца от будущих жён и мужей, которые похвастались своими украшениями.
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6. "Недорогое кольцо кольцо из карбида вольфрама со схемами, которое купила мне жена, и я доволен"
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"сделал себе кольцо саМ из дамасской стали"