Помолвочные кольца с изюминкой, которые запомнились навсегда

FISHKINET
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня В Германии водитель фуры наехал на экоактивистов и стал героем дня Лодка с нелегальными мигрантами разбивается о пляж в Кано-де-Гата на юге Испании Лодка с нелегальными мигрантами разбивается о пляж в Кано-де-Гата... Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа Это вам не ключик повернуть: как запускают двигатель БелАЗа Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке? Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила... «В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который ведёт проверку мигрантов «В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на... Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому «Это является фальсификацией исторической правды»: президента и Валентину Терешкову попросили вернуть надпись «СССР» на орден Гагарина «Это является фальсификацией исторической правды»: президента и... Госдума приняла законопроект о запрете смены пола Госдума приняла законопроект о запрете смены пола «Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза» Леван Габриадзе «Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза»... «Она должна жить»: рыбак из ХМАО поймал гигантскую щуку-альбиноса и отпустил «Она должна жить»: рыбак из ХМАО поймал гигантскую щуку-альбиноса... В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции 15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно 15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно Макросъёмка микролиц знакомых незнакомцев Макросъёмка микролиц знакомых незнакомцев 19 закулисных фактов о том, что происходило на съемках культовых фильмов 19 закулисных фактов о том, что происходило на съемках культовых... Очень тяжелый день у девушки из Кирова Очень тяжелый день у девушки из Кирова Пьяный турист забрался на памятник "Родина-мать" и поплатился Пьяный турист забрался на памятник "Родина-мать" и поплатился Космический тест по нашей солнечной системе Космический тест по нашей солнечной системе ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или инженеров знают наши сограждане. 92% не смогли назвать ни одного ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или...
Помолвочные кольца с изюминкой, которые запомнились навсегда

Помолвочные кольца с изюминкой, которые запомнились навсегда

Автор:
14 июля 2023 13:11
Метки: интересно   кольца   кольцо   милота   обручальное кольцо   помолвочное кольцо   фото   
1908
14

Помолвка - важное событие. Люди хотят, чтобы их помолвочное кольцо запомнилось. Поэтому стараются делать необычные варианты. Перед вами кольца от будущих жён и мужей, которые похвастались своими украшениями.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   кольца   кольцо   милота   обручальное кольцо   помолвочное кольцо   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей Час назад
Что за кольцо са из? Гугле не справился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
0
Степан Час назад
Здесь больше дурнины, чем оригинальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сталкер Час назад
Практически всё – полное фуфло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 2 часа назад
Помолвка,интересно,т.е,кольцо подарил,но не факт что женюсь,типа может быть. это все не наше а пиндосовское,у нас на кольцо насобирал,значит любишь и завтра в ЗАГС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53059



Другие посты автора
Популярное
Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому
Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому
Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла"
Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла"
Набирающие популярность
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
25 тревожных и интригующих фактов о жизни на Земле
25 тревожных и интригующих фактов о жизни на Земле
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#в мире#шоу бизнес#факты#авария#Китай#СССР#драка
#Юмор#люди#интересно#животные#полиция#Ynews#дети#космос#ЧП#до и после
#интересное#история#позитив#кино#ДТП#фильм#Еда#Прошлое#улыбнуло#милота
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться