FISHKINET
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) В Подмосковье полыхает гигантский склад Ozon В Подмосковье полыхает гигантский склад Ozon Простой тест по истории России Простой тест по истории России Безумная попытка обгона на трассе в Удмуртии Безумная попытка обгона на трассе в Удмуртии Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Так себе охотница: неожиданный поступок кошки Так себе охотница: неожиданный поступок кошки Не модели Не модели Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая... Ударим позитивом по негативу Ударим позитивом по негативу Проворная мышь "сломала" кота Проворная мышь "сломала" кота Самые смешные мемы. Выпуск № 11 Самые смешные мемы. Выпуск № 11 Чиновничий извозчик решил, что ему можно поворачивать со второго ряда Чиновничий извозчик решил, что ему можно поворачивать со второго ряда Секреты работы в Диснейленде от тех, кто играет принцесс и мышей Секреты работы в Диснейленде от тех, кто играет принцесс и мышей Сурового кота привели на стрижку Сурового кота привели на стрижку Лайма Вайкуле выступила в Литве, размахивая флагом Украины Лайма Вайкуле выступила в Литве, размахивая флагом Украины От костей до метилового спирта: факты о вине и винограде От костей до метилового спирта: факты о вине и винограде 35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами 35 попыток, которые обернулись уморительными неудачами Всё вразнобой Всё вразнобой Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана
15 кондитеров-самоучек, которые такое испечь могут, что есть жалко

15 кондитеров-самоучек, которые такое испечь могут, что есть жалко

Автор:
03 августа 2022 22:00
Метки: Еда   вкусно   десерт   интересно   милота   сладкое   торты   фото   
1478
15

Страсть к сладенькому у многих. Но вот кондитеры из нашей подборки явно неравнодушны к выпечке. Они превращают обычные торты в настоящие шедевры.

×
×

А вы предпочитаете покупные торты или печете сами по особым случаям?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Еда   вкусно   десерт   интересно   милота   сладкое   торты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
конечно с мастикой кондитерской и не то можно вылепить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30454



Другие посты автора
Популярное
"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила мир на грань войны
"Здравствуйте, я ваша Нэнси!" Как пожилая американка поставила мир на грань войны
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
14 человек рассказали о ситуациях, которые поймут только те, кто вырос в бедности
Набирающие популярность
Австралиец рисует смешные портреты знаменитостей, особо не пытаясь сделать их похожими
Австралиец рисует смешные портреты знаменитостей, особо не пытаясь сделать их похожими
На федеральном канале в программе «60 минут» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
На федеральном канале в программе «60 минут» показали кадры порнофильма с актером из...
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#дтп#аварии#история#кино#США#сарказм#природа
#Юмор#прикол#позитив#улыбнуло#картинки#авто аварии#комментарии#полиция#фотографии#находка
#животные#в мире#автомобили#автомир#факты#забавно#милота#маразм#подборка#девушки
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) 30 неудачных тортов в виде ежей прямиком из ночных кошмаров 30 неудачных тортов в виде ежей прямиком из ночных кошмаров Невероятно реалистичный торт "Йода" Невероятно реалистичный торт "Йода" Рецепты торта без выпечки Рецепты торта без выпечки Рецепты шоколадного торта в домашних условиях Рецепты шоколадного торта в домашних условиях Что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник Что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник

На что жалуетесь?

Вернуться