15 кондитеров-самоучек, которые такое испечь могут, что есть жалко

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Страсть к сладенькому у многих. Но вот кондитеры из нашей подборки явно неравнодушны к выпечке. Они превращают обычные торты в настоящие шедевры.
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А вы предпочитаете покупные торты или печете сами по особым случаям?
Источник:
АНТИФИШКИ
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