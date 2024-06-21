Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров

Ну а про ее первый фильм вы наверняка знаете, ведь именно она, будучи 12-летней девочкой сыграла главную роль школьницы Лены Бессольцевой в фильме "Чучело". И ей жутко повезло, ведь она снялась с самим Юрием Никулиным, который сыграл ее деда, и для которого эта роль была по сути последней, ведь после этого он завязал с кинематографом.

Конечно, "Чучело" - это не первый фильм с Кристиной Орбакайте, так как еще за три года до этого она снималась в фильме "Рецитал". Но фильм так и не был завершен, поэтому можно сказать, что "Чучело" ее первый фильм.

Елена Проклова

Знаменитая актриса Елена Проклова также начала свой актерский путь сразу с главной роли. Когда ей было всего 12 лет, она попала в фильм "Звонят, откройте дверь", где сыграла ученицу пятого класса Таню Нечаеву.