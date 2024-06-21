Снимались с самого детства: самые первые роли знаменитых советских и российских актёров

За время существования советского кинематографа вышло огромное количество фильмов с актерами-детьми, вот только подавляющее большинство этих самых детей так и не продолжили свою актерскую карьеру. Тем не менее некоторые дети все же решили продолжить свой кинематографический путь и стали действительно успешными актерами, заслуженными и даже народными артистами.
Наталья Селезнева
Известная актриса Наталья Селезнева по большей мере прославилась благодаря участию в фильмах Леонида Гайдая, таких как "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Не может быть".
Но еще до появления в "Операции Ы" (новелла "Наваждение") Селезнева уже успела сыграть в трех картинах. Впервые же Наталья Селезнева появилась в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер" (1953), где она сыграла девочку по имени Сашенька. На тот момент юной актрисе было всего 8 лет.
Роман Мадянов
Роман Мадянов - это отличный и харизматичный актер, которому прекрасно удаются его роли, особенно различные негодяи. Достаточно вспомнить, как классно он сыграл майора/подполковника Колобкова в сериале "Солдаты".
Что касается его первой роли, то будучи 10-летним мальчиком он сыграл школьника в фильме "Перевод с английского". А всего год спустя ему досталась главная роль Гекельберри Финна в фильме "Совсем пропащий" Георгия Данелии.
Владислав Галкин
Ну и чтобы не отходить далеко от произведений Марка Твена, вспомним про замечательного актера Владислава Галкина. Именно он, будучи 10-летним мальчиком сыграл Гекельберри Финна в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна".
К сожалению, в 2010 году Владислава Галкина не стало. На момент смерти ему было всего 38 лет. Отец актера Борис Галкин до сих пор уверен, что его сына убили.
Михаил Ефремов
Что касается Михаила Ефремова, то ему в плане актерской карьеры повезло, ведь его отцом был известный актер Олег Ефремов, поэтому под рукой всегда был наставник. И дело тут вовсе не в блате, ведь Михаил Ефремов действительно отличный актер, несмотря на его любовь к алкоголю.
Впервые же на экране Михаил Евремов появился в роли пионера Сашки Мишкина в фильме "Дни хирурга Мишкина" (1976). А роль самого хирурга Мишкина сыграл его отец - Олег Ефремов. На момент выхода фильма Михаилу Ефремову было 13 лет.
Борис Щербаков
В фильмографии актера Бориса Щербакова в районе 200 фильмов и сериалов, но далеко не все видели первый фильм с его участием "Мандат" (1963), где он, будучи еще 14-летним подростком, сыграл Глебку Прохорова - сына Большевика. Первая роль и сразу одна из главных.
Кристина Орбакайте
Конечно же, Кристину Орбакайте все знают как певицу и дочь своей матери - Аллы Пугачевой, но тем не менее, за свою жизнь она снялась в трех десятках фильмов, поэтому я думаю, что справедливо будет включить ее в данный список.
Ну а про ее первый фильм вы наверняка знаете, ведь именно она, будучи 12-летней девочкой сыграла главную роль школьницы Лены Бессольцевой в фильме "Чучело". И ей жутко повезло, ведь она снялась с самим Юрием Никулиным, который сыграл ее деда, и для которого эта роль была по сути последней, ведь после этого он завязал с кинематографом.
Конечно, "Чучело" - это не первый фильм с Кристиной Орбакайте, так как еще за три года до этого она снималась в фильме "Рецитал". Но фильм так и не был завершен, поэтому можно сказать, что "Чучело" ее первый фильм.
Елена Проклова
Знаменитая актриса Елена Проклова также начала свой актерский путь сразу с главной роли. Когда ей было всего 12 лет, она попала в фильм "Звонят, откройте дверь", где сыграла ученицу пятого класса Таню Нечаеву.
Светлана Немоляева
Ольга Рыжова из "Служебного романа", жена Гуськова из "Гаража", Изольда Васильевна из "4:0 в пользу Танечки" - все это Светлана Немоляева.
Свой творческий путь актриса начала в 1945, когда ей было всего 8 лет. Конкретно, в фильме "Близнецы" Светлана Немоляева сыграла девочку Светочку.
Виктор Проскурин
За свою актерскую карьеру Виктор Проскурин снялся во множестве замечательных фильмов, среди которых "Большая перемена", "Однажды 20 лет спустя", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и др.
Но начинал свой актерский путь Проскурин, когда ему было всего 16 лет. Так, в фильме "Орлята Чапая" он сыграл юного чапаевца Витьку.
Дмитрий Харатьян
Ну а первую роль Дмитрия Харатьяна наверное помнит каждый из вас, ведь именно он сыграл главную роль девятиклассника-музыканта Игоря Грушко в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш" (1976). На тот момент актеру было 16 лет.
Кстати, в 2008 году вышел ремейк фильма "Розыгрыш", где также появился Дмитрий Харатьян. Но сыграл он конечно же не школьника, а отца Олега Комарова.
Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов начал свою карьеру с 17-летнего возраста. В 1986 году вышло аж два фильма с его участием: "Была не была" и "Выше Радуги". Но если в фильме "Была не была" ему досталась роль одноклассника главного героя, то в фильме "Выше Радуги" он сыграл главную роль Алика Радуги. Правда, озвучивал его Дмитрий Харатьян, а пел за него Владимир Пресняков младший.
К сожалению, в 2017 году актера не стало. На момент смерти ему было всего 47 лет.
Алексей Серебряков
Известный сегодня актер Алексей Серебряков также начал свою актерскую карьеру будучи подростком. В 15 лет он снялся в фильме "Отец и сын" (1979), а также в ленте "Вечный зов".
Алексей Кравченко
Известный сегодня актер Алексей Кравченко тоже начал свой актерский путь еще до того, как ему стукнуло 18. Будучи 16-летним подростком Кравченко снялся в фильме Элема Климова "Иди и смотри" (1985), где сыграл главную роль, а именно подростка Флёру (Флориана) Гайшуна.
Никита Михалков
Многие помнят молодого Никиту Михалкова по фильму "Я шагаю по Москве" (1964), но это было не первое и даже не второе его появление в кино. Впервые Никита Сергеевич появился на экранах в фильме "Солнце светит всем" (1959), где он сыграл школьника. На тот момент ему было всего 14 лет.
А в 1961 году, будучи 16-летним подростком, Михалков сыграл роль Вадима в фильме "Приключения Кроша".
Татьяна Догилева
Народная артистка Российской Федерации Татьяна Догилева также начала свою актерскую карьеру еще будучи 14-летним подростком. Так, в фильме "Отдать швартовы" юная Таня Догилева исполнила роль радистки.
Дарья Мороз
Ну и напоследок я решил оставить актрису Дарью Мороз, которая побила все рекорды. Сама актриса даже и не помнит, как она снялась в своем первом фильме, и это естественно, ведь на тот момент ей было меньше одного годика.
Да-да, в фильме "Милый, дорогой, любимый, единственный..." (1984) Даша Мороз сыграла (если это можно так назвать) украденного младенца.
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