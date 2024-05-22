8 российских и советских актеров, которых заменили в продолжениях фильмов

Тем не менее, создатели все же решили не убирать Ларина из фильма, а просто отдать эту роль другому актеру - Олегу Фомину. Более того, на тот момент Фомин был уже весьма известным актером, что могло сыграть на руку фильму. Но в итоге фильм мало кому зашел, да и от замены большинство зрителей были не в восторге.

Сергей Безруков ("Бригада")

Сериал "Бригада" режиссера Алексея Сидорова сделал из Сергея Безрукова звезду. До того как Сашу "Белого" Сергей Безруков хоть и снимался в кино, но такой дикой популярности у него не было.