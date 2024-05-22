8 российских и советских актеров, которых заменили в продолжениях фильмов

Довольно часто случается, что по тем или иным причинам актер, сыгравший ту или иную роль в фильме, не принимает участие в съемках продолжения фильма. Среди таких причин могут быть занятость, нежелание, конфликт.
Алексей Серебряков ("Фанат")
Фильм "Фанат" вышел еще в далеком 1989 году, и в то время фильм был просто невероятным хитом. Зрители буквально ломились в кинотеатры, чтобы посмотреть свежий советский боевик.
Роль Егора Ларина по прозвищу "Малыш" досталась молодому актеру Алексею Серебрякову, который на тот момент находился в прекрасной физической форме.
Но когда речь зашла о съемках второй части, то Серебряков отказался от съемок. По его словам, ему просто не понравился скучный и неинтересный сценарий.
Тем не менее, создатели все же решили не убирать Ларина из фильма, а просто отдать эту роль другому актеру - Олегу Фомину. Более того, на тот момент Фомин был уже весьма известным актером, что могло сыграть на руку фильму. Но в итоге фильм мало кому зашел, да и от замены большинство зрителей были не в восторге.
Сергей Безруков ("Бригада")
Сериал "Бригада" режиссера Алексея Сидорова сделал из Сергея Безрукова звезду. До того как Сашу "Белого" Сергей Безруков хоть и снимался в кино, но такой дикой популярности у него не было.
Долгое время шли разговоры о продолжении фильма, но они так и ничем и не кончились, пока в 2012 году не вышел полнометражный художественный фильм "Бригада 2. Наследник", где главную роль Вани Белова (подросшего сына Саши "Белого") сыграл Иван Макаревич.
По изначальной задумке в фильме должен был присутствовать Сергей Безруков, но сам актер отказался от съемок, так как он уже не хотел возвращаться к роли этого персонажа никогда. Да и режиссер Алексей Сидоров не имеет к этому фильму никакого отношения. Из старого актерского состава в фильме появились лишь Екатерина Гусева и Александр Иншаков.
И так как Безруков отказался участвовать в съемках фильма, его было решено убрать из сюжета (почти). Для того, чтобы объяснить отсутствие персонажа, создатели решили сделать небольшую подводку.
Для этого они нашли немного похожего на Безуркова актера - Эльдара Чеченова, и с помощью компьютерной графики и грима сделали что-то похожее на самого Безрукова. Правда, получилось настолько "картонно", что фальшь видно с первых секунд.
Тем не менее, в 2002 году Безруков сыграл Сашу Белого (камео) в фильме "Бой с тенью", а также в клипе Олега Газманова "Мои ясные дни" и в клипе Тимати и Егора Крида.
Данила Козловский ("Мы из будущего")
В 2008 году свет увидела картина Андрея Малюкова "Мы из будущего", которая рассказывает о современных "черных" копателях, которые волей случая попали в 1942 год прямо в разгар Великой отечественной войны. Фильм получился классным и интересным, и лично я считаю, что это лучший современный фильм о Великой Отечественной войне.
Главные роли в фильме исполнили актеры Данила Козловский, Владимир Яглыч, Андрей Терентьев и Дмитрий Волкострелов. И когда картина показала огромный успех, создатели тут же задумались о создании сиквела.
Вот только была одна проблема. Данила Козловский не хотел больше сниматься в фильме, так как эта история была уже закончена, да и сам сценарий был глупым и пошлым. Более того, режиссером второй части был уже не Андрей Малюков, а Александр Самохвалов и Борис Ростов.
Тогда роль предложили Игорю Петренко, который на тот момент, кстати, был мужем Екатерины Климовой. Но самое интересное, что еще до этого ему предлагали сыграть "Бормана" в первой части фильма, но он отказался, посчитав сценарий недоработанным. Тем более, ему не хотелось играть вместе с женой. А тут вдруг его больше ничего не смущало: ни наличие жены, ни откровенно плохой сценарий.
Правда, сам Петренко заявлял, что он наотрез отказывался и от второй части фильма. Более того, он отговаривал от этого и свою жену Екатерину Климову. Но пока он стоял в пробке, Екатерина уже подписала контракт, и Петренко просто решил последовать за ней, зная, что совершает "прыжок в бездну".
Сама же Екатерина Климова позже призналась, что с Козловским ей было сниматься гораздо проще, чем с мужем.
По сути, из старых актеров ко второй части присоединились лишь Владимир Яглыч и Екатерина Климова.
Ну и раз уж речь зашла про фильм "Мы из будущего", то пройдемся по еще одной актерской замене. В первой части фильма роль старшего лейтенанта Алексея Демина сыграл Даниил Страхов. Но во второй части эта роль (правда, Демин был уже майором) отошла Владимиру Резнику.
Даниил Страхов отказался сниматься по той же самой причине, что и Козловский. Он считал сценарий откровенно плохим.
Отказались от своих ролей и Дмитрий Волкострелов с Андреем Терентьевым. Правда, этих их персонажей вообще не было в фильме.
Владимир Шевельков ("Гардемарины, вперед!")
В первом фильме "Гардемарины, вперед!" роль князя Никиты Оленева блистательно исполнил актер Владимир Шевельков. Вот только отношения с режиссером Светланой Дружининой у него сразу не задались.
Об этом не принято говорить, но многие уверены, что главная причина нелюбви Дружининой к Шевелькову заключается в том, что изначально она хотела взять на роль Никиты своего сына - Анатолия Мукосея.
Сама же Дружинина рассказывала, что отношения с Шевельковым у нее не заладились из-за того, что он нагло себя вел на съемочной площадке и постоянно пытался диктовать свои условия, пытался делать правки в сценах и т.д.
Все это вылилось в то, что Шевельков отказался принимать участие в во втором фильме "Виват, Гардемарины!". Более того, он считал, что продолжение в любом случае получится хуже оригинала.
В итоге, дабы не убирать князя Никиту из фильма, Дружинина решила заменить его на неизвестного тогда еще актера Михаила Мамаева. Молодой актер никогда не диктовал своих условий и не лез в съемочный процесс. В итоге, он так и остался играть Никиту, причем не только в третьей части фильма, но и в недавно вышедшем продолжении.
Алексей Панин ("Даже не думай")
Несмотря на то, что молодежная комедия "Даже не думай" была весьма абсурдной, многим зрителям (в основном молодежи) лента пришлась по вкусу. Главные роли в фильме исполнили Алексей Алексеев, Сергей Мухин и Алексей Панин, который сыграл роль "Белого".
Но во второй части фильма вместо Алексея Панина в роли "Белого" щеголял уже другой актер - Артем Ткаченко. В фильме такое изменение объяснили пластической операцией.
По официальной версии Панин сам отказался играть, но может быть причина заключается и в другом. Правда, все же Алексей Панин сыграл небольшую роль Белого во сне Марата в самом начале.
Максим Виторган ("Контакт")
А теперь перейдем к свеженькому, а именно к сериалу "Контакт" (2021) с Павлом Майковым в главной роли. Одного из значимых персонажей картины (мужа Регины) сыграл актер Максим Виторган.
Во втором сезоне сериала мы вновь можем наблюдать персонажа Максима Виторгана, и вроде лицо его, а вот голос уже чужой. Изначально я подумал, что по какой-то причине актера пришлось переозвучить, но все оказалось гораздо интереснее.
После того как Максим Виторган высказался против СВО, его решили вырезать из фильма и убрать из титров. А его роль исполнил уже другой актер. Лицо же Виторгана - это просто дипфейк (компьютерное наложение). И если присмотреться, то действительно можно заметить, что персонаж безэмоциональный, а губы его практически не двигаются.
Анна Старшенбаум ("Московские тайны")
Российская актриса Анна Старшенбаум изначально исполнила роль следователя Анастасии Вяземской в сериале "Московские тайны".
Вот только в продолжении сериала с подзаголовком "Проклятье мастера" в роли следователя Вяземской появилась уже другая актриса - Александра Богданова. Зрители, которые привыкли к Старшенбаум в данном образе, были очень недовольны заменой.
К сожалению, точной причины замены актрисы так и неизвестна, но основная версия состоит в том, что Старшенбаум сама отказалась от участия в продолжении из-за занятости в других проектах.
Если вы вспомнили еще какие-то замены в отечественных фильмах, то непременно поделитесь своими мыслями в комментариях.
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