12 актёров, которые, не зная покоя, активно снимаются в кино, несмотря на пенсионный возраст

Все мы представляем старость более или менее одинаково: это спокойное времяпрепровождение, когда можно заниматься любимыми делами и смотреть фильмы с любимыми актёрами. А что же сами актёры? Разве они не выходят на пенсию? Действительно, многие из них не желают расставаться со своей профессией до последнего.