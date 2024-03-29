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12 актёров, которые, не зная покоя, активно снимаются в кино, несмотря на пенсионный возраст

12 актёров, которые, не зная покоя, активно снимаются в кино, несмотря на пенсионный возраст

Автор:
29 марта 2024 09:46
Сообщество : Кино
Метки: актер   возраст   кино   роль   съемка   фильм   фото   
923
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Все мы представляем старость более или менее одинаково: это спокойное времяпрепровождение, когда можно заниматься любимыми делами и смотреть фильмы с любимыми актёрами. А что же сами актёры? Разве они не выходят на пенсию? Действительно, многие из них не желают расставаться со своей профессией до последнего.

Поэтому мы решили посмотреть, кто из современных актёров по отечественным меркам должен был уже выйти на пенсию (женщины в 63 года, мужчины — в 65 лет), если бы имел другую профессию, но продолжает активно сниматься в кино, радуя нас своими появлениями.

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В оскароносном «Оппенгеймере» (2023) британский актёр исполнил роль Гарри Трумэна.

В последних сезонах сериала «Корона» (2016-2023) британская актриса исполнила роль пожилой Елизаветы II, за которую её очень хвалили. Имельда также продолжает деятельность в театре. В этом году она сыграла в музыкальной постановке «Хеллоу, Долли!» на лондонской сцене.

Американский актёр играет главную роль в сериале «Разделение» (2022-…). Кстати, в нём снимается и Кристофер Уокен, которому уже 80 лет. Приятно видеть такие дуэты на экране!

Актриса играет одну из ролей в третьем и четвёртом сезонах мистического сериала «Убийства в одном здании» (2021-…).

В 2023 году актёр был задействован в шести проектах, где исполнял как главные роли, так и эпизодические. Один из них — комедийный боевик «Друзья по отпуску 2». В 2024 году актёр успел сняться в одном из эпизодов сериала «Умерь свой энтузиазм».

В 2023 году актриса снялась в драматической картине «Май декабрь», получившей множество восторженных отзывов. А в 2024 году она сыграла графиню Бекингем в историческом мини-сериале «Мэри и Джордж».

В 2023 году датско-американский актёр стал режиссёром и исполнителем главной роли в вестерне «Мертвецам не больно», получившим неплохие оценки от англоязычной аудитории.

В 2023 году самым громким появлением актрисы стал триллер Дэвида Финчера «Убийца», хотя она также снялась в фильмах «Город астероидов» и «Проблемный». На 2024 год запланировано ещё два фильма с её участием, которые будут объявлены позднее.

Актёр сыграл в фильме Уэса Андерсона «Город астероидов» (2023). В 2024 году Том Хэнкс будет задействован ещё в двух кинопроектах.

В 2023 году у актрисы был перерыв в съёмках, но вскоре она вернётся к нам в новом фильме, триллере «Рыбачка» (The Fisherwoman).

В 2023 году актёр был задействован в фильме «Дьявол в деталях. Дело Миранды» и сериале «Счастливчик Хэнк». В 2024 году мы увидим его в ужастике «Моргни дважды» и сериале «Фоллаут».

В 2023 году вышел сериал «Консультант» с немецким актёром в главной роли. Атмосфера сюжета в духе Вальца! Один из будущих фильмов с его участием, которые нам стоит ожидать — ужастик Гильермо дель Торо «Франкенштейн». Также актёр появится в фильмах «Старикан» и «Дракула: История любви».


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Метки: актер   возраст   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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2  комментария
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Виталий 5 минут назад
Тильде 63 года... мне казалось она как-то помоложе, неплохо сохранилась
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kσρβγς Полчаса назад
Школьник писал? В сорок лет глубокая старость, а в 60 - вообще вымирающие динозавры?
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Musteline
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