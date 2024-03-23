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Как выглядят 10 актёров, которые исполнят роли известных личностей в предстоящих фильмах

Как выглядят 10 актёров, которые исполнят роли известных личностей в предстоящих фильмах

Автор:
23 марта 2024 09:19
Сообщество : Кино
Метки: актер   биографический фильм   кино   роль   съемка   фильм   
3011
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Биографический фильм — один из популярнейших жанров кино, ведь это очень любопытно — взглянуть на «жизнь изнутри» знаменитости, которая приобрела большую популярность. Каждый год снимаются фильмы о певцах, художниках, бизнесменах или спортсменах, рассказывающие удивительные истории их успехов и провалов.

В этом и предстоящем году выйдет несколько фильмов, посвящённых известным личностям и событиям: «Совершенный незнакомец», «Возвращаюсь к нормальной жизни», «Сенсация» и «Майкл».

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«Совершенный незнакомец» — фильм, посвящённый становлению легендарного исполнителя Боба Дилана и его музыкальным перипетиям.

Британский актёр исполнит роль парня и бывшего мужа певицы Эми Уайнхаус в фильме «Возвращаюсь к нормальной жизни» (другое название — «Обратно во мрак»).

Актёр, известный по сериалам Netflix, сыграет американского музыканта в фильме «Совершенный незнакомец».

Британская актриса, известная по сериалу «Великая», исполнит роль дочери принца Эндрю, внучки Елизаветы II, в фильме «Сенсация».

Джаафар — племянник знаменитого певца. Фильм «Майкл», посвящённый дяде, будет для него дебютом.

Британский актёр исполнит роль второго сына Елизаветы II в фильме «Сенсация» о скандальном интервью принца.

Американский актёр, уже показавший себя в музыкально драме «Ма Рейни: Мать блюза», сыграет отца Майкла Джексона в фильме «Майкл».

Однажды Джиллиан уже играла выдающуюся англичанку (Маргарет Тэтчер в сериале «Корона»), в этот раз в фильме «Сенсация» ей досталась роль журналистки, чьё интервью с принцем Эндрю разразило страшный скандал.

Американский актёр сыграет в «Совершенном незнакомце» фолк-исполнителя 1950-х.

Мариса — британская актриса, известная телевизионными сериалами, исполнит роль знаменитой певицы в фильме «Возвращаюсь к нормальной жизни».

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Метки: актер   биографический фильм   кино   роль   съемка   фильм   
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8  комментариев
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128k
Аааа Час назад
Слева Безруков, справа кто угодно
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5k
Overkill245 3 минуты назад
Вылитая Ева Мендес
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1k
Сергей 49 минут назад
Щас набегут челы, будут писать - Кто все эти люди.
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1k
Пчёлкин Час назад
Кто все эти люди?
Ни одного не знаю...
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2k
Андерсен Час назад
Если бы не подписи, я бы запутался. Похожи как близнецы, не различить
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2436 постов (2378 в горячем)

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