Как выглядят 10 актёров, которые исполнят роли известных личностей в предстоящих фильмах

Биографический фильм — один из популярнейших жанров кино, ведь это очень любопытно — взглянуть на «жизнь изнутри» знаменитости, которая приобрела большую популярность. Каждый год снимаются фильмы о певцах, художниках, бизнесменах или спортсменах, рассказывающие удивительные истории их успехов и провалов.
В этом и предстоящем году выйдет несколько фильмов, посвящённых известным личностям и событиям: «Совершенный незнакомец», «Возвращаюсь к нормальной жизни», «Сенсация» и «Майкл».
«Совершенный незнакомец» — фильм, посвящённый становлению легендарного исполнителя Боба Дилана и его музыкальным перипетиям.
Британский актёр исполнит роль парня и бывшего мужа певицы Эми Уайнхаус в фильме «Возвращаюсь к нормальной жизни» (другое название — «Обратно во мрак»).
Актёр, известный по сериалам Netflix, сыграет американского музыканта в фильме «Совершенный незнакомец».
Британская актриса, известная по сериалу «Великая», исполнит роль дочери принца Эндрю, внучки Елизаветы II, в фильме «Сенсация».
Джаафар — племянник знаменитого певца. Фильм «Майкл», посвящённый дяде, будет для него дебютом.
Британский актёр исполнит роль второго сына Елизаветы II в фильме «Сенсация» о скандальном интервью принца.
Американский актёр, уже показавший себя в музыкально драме «Ма Рейни: Мать блюза», сыграет отца Майкла Джексона в фильме «Майкл».
Однажды Джиллиан уже играла выдающуюся англичанку (Маргарет Тэтчер в сериале «Корона»), в этот раз в фильме «Сенсация» ей досталась роль журналистки, чьё интервью с принцем Эндрю разразило страшный скандал.
Американский актёр сыграет в «Совершенном незнакомце» фолк-исполнителя 1950-х.
Мариса — британская актриса, известная телевизионными сериалами, исполнит роль знаменитой певицы в фильме «Возвращаюсь к нормальной жизни».
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