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Водяная оса: маленькая причина быть осторожнее в диких водоёмах

Водяная оса: маленькая причина быть осторожнее в диких водоёмах

Автор:
21 июня 2024 08:46
Сообщество : Животные
Метки: Водоёмы   Водяная оса   насекомые   природа   факты   фото   
1542
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Все любители приключенческих книжек знают, что водоемы в экзотических странах кишат опасностями. В Африке — крокодилы с бегемотами, в Южной Америке — пираньи с аллигаторами. Но есть плохие новости и для отечественных купальщиков. В наших речках тоже хватает кусачей пакости.

Целиком, конечно, не сожрут, но отдых летним солнечным деньком испортить могут. Большой мастер по этой части — гладыш.

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Это такой мелкий клоп. Он обитает по всему миру, кроме, разве что, Антарктиды. Только в России насчитывается 50 видов этих товарищей, а всего их около 500. Чаще всего любители пресноводных водоемов по неволе встречаются с гладышем обыкновенным.

Гладыш — гад маленький и непримечательный: взрослые особи вырастают не больше 1.5 см. Но амбиции насекомого требовали большего, чем название водяной, прости господи, клоп. Поэтому букаха честно заработала прозвище «водяная оса», или «водяная пчела». Нет, мёда он не делает. И тушка у него не полосит чёрно-жёлтым. Он, сволочь, пребольно кусается!

Гладыш относится к хищникам с сосуще-колющим ротовым аппаратом. Это значит, что добычу он превращает в летний освежающий коктейль: прокалывает хоботком, впрыскивает переваривающие ферменты и ждёт, пока внутренности жертвы растворятся в питательный белковый смузи. Ради гастрономического разнообразия на человека клоп покушаться не станет. Но если эти полтора сантиметра хищника не заметить и случайно придавить, то, конечно, он обидится и вцепится.

А заметить его не так-то просто. Во-первых, из-за размера, а во-вторых, из-за манеры торчать под водой, выставив наружу одну лишь пятую точку! Там, в задней части брюшка, природа в порыве юмора расположила у него органы дыхания. Так что не только ёж из анекдота попой дышит!

Впрочем, даже если гладыш плывет, а не «дышит», разглядеть его одинаково трудно как с поверхности, так и из-под воды. Этот понторез выпендрился и здесь. Плавает он кверху пузом, и брюшко у него, в отличие от большинства обитателей водного мира, окрашено темнее, чем спинка. Если смотреть снизу, он сольётся со светлой гладью, а если сверху — то поди разгляди буроватое пятнышко на темной поверхности.

Зато ему самому хорошо видно, что можно перехватить на обед. Рацион у клопа разнообразный: он с одинаковым удовольствием смолотит и зазевавшегося малька, и шлепнувшуюся в речку муху. Мало того, он и особями собственного вида не побрезгует, если заметит, что превосходит их в весовой категории. Но надо отдать гладышу должное: своей прожорливостью он приносит пользу. Среди его любимых блюд числятся личинки комаров. А от комариных укусов, признайте, мы страдаем гораздо чаще, чем от какого-то водяного клопика.

Но это под водой гладыш крут и не возмутим. На суше он превращается в неловкую каракатицу. Мощные лапы с щетинками, что помогают резво плавать, при ходьбе становятся лишь помехой. Выбравшись на поверхность, клоп кое-как передвигается ползком, цепляясь за грешную землю четырьмя коротенькими ногами. Но это не беда. Если водоём, где обитает гладыш, начинает пересыхать, то клоп бодро перелетает на новые угодья. Да, представьте себе, эта кусачая тварюга ещё и летать умеет.

Иногда гладышей держат в качестве домашних питомцев. Они действительно выглядят забавно, а наблюдать за ними интересно. Правда, из-за манеры кусать все, что плохо плывет, им придется выделять отдельный аквариум. Да и кормить насекомых нужно регулярно, иначе они друг за друга примутся.


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Метки: Водоёмы   Водяная оса   насекомые   природа   факты   фото   
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3k
Aleksandr M. 52 минуты назад
Хорошо написано, с юморком. И без ошибок. Зачет.
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440
Абвгд Еёжзиклмн 40 минут назад
Вылитая Волочкова на отдыхе))))
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1k
DuckTales Час назад
На реке их в детстве гоняли
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