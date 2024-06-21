Водяная оса: маленькая причина быть осторожнее в диких водоёмах

Зато ему самому хорошо видно, что можно перехватить на обед. Рацион у клопа разнообразный: он с одинаковым удовольствием смолотит и зазевавшегося малька, и шлепнувшуюся в речку муху. Мало того, он и особями собственного вида не побрезгует, если заметит, что превосходит их в весовой категории. Но надо отдать гладышу должное: своей прожорливостью он приносит пользу. Среди его любимых блюд числятся личинки комаров. А от комариных укусов, признайте, мы страдаем гораздо чаще, чем от какого-то водяного клопика.