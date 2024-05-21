Стрекоза: как кровожадная подводная личинка превращается в «элитный боевой истребитель»

Своё благое дело боевые вертолёты вершат с самых ранних лет, ещё будучи личинками. Жизнь насекомых начинается в воде. А знаете, кто ещё оставляет потомство в прудах и озёрах? Правильно, комары! Дети стрекоз — это вам не добрячки-пухлячки, как у бабочек. Это чёртовы бронированные терминаторы с выдвижными челюстями и реактивным двигателем. Они пришли в этот мир лишь с одной целью — убивать.