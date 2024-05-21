Стрекоза: как кровожадная подводная личинка превращается в «элитный боевой истребитель»

С наступлением лета пробуждается самая разнообразная нечисть: от электросамокатчиков до комаров. И если с первыми придётся справляться самостоятельно, против вторых людям готова помочь природа. Встречайте: боевые истребители и подлодки, истребляющие кровососов — стрекозы!
Обычно за избавление от кусачих насекомых принято благодарить пауков. Их заслуг мы нисколько не умаляем, но в деле уничтожения комаров стрекозы явно преуспели. По наблюдениям, они уничтожают по 100 насекомых в сутки.
Своё благое дело боевые вертолёты вершат с самых ранних лет, ещё будучи личинками. Жизнь насекомых начинается в воде. А знаете, кто ещё оставляет потомство в прудах и озёрах? Правильно, комары! Дети стрекоз — это вам не добрячки-пухлячки, как у бабочек. Это чёртовы бронированные терминаторы с выдвижными челюстями и реактивным двигателем. Они пришли в этот мир лишь с одной целью — убивать.
Свою жертву личинка настигает стремительно. В этом ей помогает сразу несколько анатомических приколов. Во-первых, реактивный двигатель прямо на пятой точке. Деточка стрекозы всасывает воду через анальное отверстие и выбрасывает, рывком устремляясь к добыче.
Будущий обед до последнего не догадывается, какая участь его ожидает. Маленькая стрекоза не подплывает вплотную, а держится на расстоянии. Почему? Потому что вместо головы у насекомого чёртов гарпун! Такое устройство называется маской. Суть в том, что личинка выбрасывает нижнюю губу, захватывая добычу жуткими зазубренными челюстями. Головастик, малёк или другая личинка считает себя в полной безопасности до самой кульминации.
Судьба несчастного, что попал в цепкие тиски стрекозы, незавидна. Добыча будет погибать медленно и мучительно. Насекомыши ещё не умеют кусать — жвала не выросли. Зато ядовитые клыки у личинок уже есть. С их помощью хищница вводит добыче токсин, расщепляющий органы. Ей только и остаётся, что высосать всё содержимое из тела.
От террора юных стрекоз обитатели водоёмов страдают два-три года. А после личинки выползают на травинку, превращаются во взрослую особь, расправляют крылья... и продолжают резню в воздухе. Взрослые стрекозы остаются такими же неразборчивыми в еде, поедая всё, что поймают в полёте. В основном в их цепкие лапы попадают мухи и комары.
Балансируя длинным брюшком, они максимально эффективно используют две пары крыльев. Стрекозы вытворяют чудеса на виражах: разгоняются до 97 км/ч, зависают в воздухе, разворачиваются на 180 градусов прямо во время полёта. И да, переход из водной среды в наземно-воздушную — не повод не использовать фичу с реактивной тягой: смыкаясь, крылья выстреливают назад струю воздуха, разгоняя воздушную хищницу до умопомрачительных скоростей.
Гладкий прочный экзоскелет — это тоже оружие. Стрекоза попросту таранит других насекомых в воздухе. От мощного удара добыча погибает моментально. А хищница с наслаждением поглощает тело павшего, пожирая его прямо в полёте.
Итак, если вас беспокоят по ночам комары, головастики в соседнем пруду устраивают громкие вечеринки, а рыбы в конец обнаглели и таскают овощи прямо с огорода, вы знаете, к кому обратиться. Стрекоза — универсальный специалист по решению проблем в воде и воздухе.
Источник:
- Глубоководья скрывают от нас гигантских морских пауков
- Повелитель смерти в обществе муравьёв: что происходит, когда в улей приходит сборщик тел?
- Почему осы бездумно бросаются в напитки?
- Крупный паук в России, которого действительно стоит опасаться
- Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора