Овод: их опасность куда более скрытая, но стереотипы запутали людей

Вот тут-то и таится тот грешок, за который оводов и следовало бы линчевать. Дело в том, что самки в заботе о своих детишках оставляют яйца в шерсти и на коже млекопитающих. И ладно бы они делали кладки только снаружи — есть среди оводов и такие, которые без мыла даже в носоглотку заберутся! А что? Среда там тёплая, влажная — идеальная для детского сада!