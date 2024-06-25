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Овод: их опасность куда более скрытая, но стереотипы запутали людей

Овод: их опасность куда более скрытая, но стереотипы запутали людей

Автор:
25 июня 2024 08:33
Сообщество : Животные
Метки: мухи   насекомые   овод   природа   факты   фото   
1292
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Оводы — это представители двукрылых, проще говоря, — мухи. Сколько раз их обвиняли в коварных и болезненных укусах! И ладно бы, если бы они на самом деле просто не кусались. Фишка в том, что им кусаться даже нечем.

У взрослых оводов ротовой аппарат отсутствует. Есть у некоторых какая-то пародия на хоботок, но толку от него никакого. Взрослые оводы — афаги. То есть не едят от слова вообще. У них других дел хватает, и главная их забота — это как обзавестись потомством.

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Вот тут-то и таится тот грешок, за который оводов и следовало бы линчевать. Дело в том, что самки в заботе о своих детишках оставляют яйца в шерсти и на коже млекопитающих. И ладно бы они делали кладки только снаружи — есть среди оводов и такие, которые без мыла даже в носоглотку заберутся! А что? Среда там тёплая, влажная — идеальная для детского сада!

Через некоторое время из яиц появляются личинки. Они-то и творят гадости. Мелочь вгрызается в ткани и пьёт соки животного. Как сильно хозяин будет мучиться, зависит от излюбленных прогулочных мест насекомых. Оводов делят на четыре подсемейства: подкожные, носоглоточные, желудочные и американские подкожные.

Несколько месяцев паразиты проводят на коже или внутри животного. Но вырасти они смогут лишь вне своего хозяина. Чтобы выбраться на поверхность, паразиты прогрызают путь на свободу, а после — плюхаются на траву. Здесь они превратятся в абсолютно безвредных взрослых особей и запустят новый цикл этого безумия.

Достается от оводов не только животным. Они бывают гостепаразитами даже у людей. Пока вы не побежали палить огнемётом всех встреченных букашек, успокоим. В России оводы для человека почти полностью безвредные, они выбирают целью копытных. Если случаи паразитизма на человеке и встречаются, то крайне редко. А вот в странах Юго-Восточной Азии и Африки оводы нас ой как любят. Некоторые антропологи считают, что именно эти насекомые стали причиной, по которой люди так любят давить прыщи.

Как эти насекомые связаны с высыпаниями на коже? Всё просто: визуально личинка овода похожа на застоявшийся гнойник. Возможно, наши предки, завидев такой на теле сородича, спешили поскорее убрать паразита, выдавить его. Полезно? Очень! Вот и закрепилось у нас это поведение: видишь что-то инородное на коже — дави!

Но откуда же взялась байка про то, что оводы кусаются, если у них даже рта нет? Она досталась им от их собратьев по отряду двукрылых — слепней. Этих товарищей попросту путают, поскольку в глазах большей части человечества все мухи на одно лицо.

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Метки: мухи   насекомые   овод   природа   факты   фото   
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Сергей Полчаса назад
Был фильм по роману "Овод" Этель Лилиан Войнич! Сейчас уже и не вспоминают о нем, не те времена настали!
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1592 поста (1554 в горячем)

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