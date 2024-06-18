Продолжение мега-популярного молодежного сериала снимается полным ходом еще с лета 2023 года, а весной на экраны вышла первая серия нового сезона, который продолжает историю жизни бывших студентов из камбэка «Универ. 10 лет спустя».

Сюжет увлекательный, местами неожиданный. Антон и Кристина разошлись окончательно, мужчина пустился в загулы, но неожиданно узнал, что у него есть дочь. Жизнь изменилась в один момент.

Брак Вари и Майкла на грани краха, любовь куда-то испарилась, Майкл изменил жене. Варя подала на развод, но Майкл не хочет ее потерять и всячески старается загладить свою вину.

В семейной жизни Вали и Маши тоже не так все безоблачно. Мужчина строит карьеру ученого, но очень неудачно, а Маша после рождения ребенка стала задерганной, погрязшей в бытовухе теткой. И тут она встречает свою университетскую любовь Кузю, который теперь богатый и успешный бизнесмен... Дальше не будем рассказывать, пусть остается интрига.

Молодежка. Студенты