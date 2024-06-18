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Ремейки любимых сериалов в 2024 году

Ремейки любимых сериалов в 2024 году

Автор:
18 июня 2024 21:48
Метки: 6 кадров   молодежка   ремейк   сериал   универ   фильм   
1570
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В разное время на телеэкраны в России вышли несколько сериалов, очень полюбившихся зрителям. С нетерпением поклонники ждали выхода новых серий, чтобы и далее переживать с героями их жизненные истории. В 2024 году есть очень приятная новость — скоро мы сможем опять встретиться с дорогими сердцу персонажами, но уже в новом качестве — телеканалы приняли решение переснимать как минимум 5 из самых популярных телесериалов прошлых лет.

Содержание

Тем более, что уже есть весьма позитивный опыт — ремейки таких популярных ситкомов как «Букины» и «Папины дочки» были встречены зрителями «на ура», побили все рекорды исходников по просмотрам и принесли создателям немалую прибыль.

Что же стоит ожидать в текущем году — читайте в статье.

Универ. 13 лет спустя

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Продолжение мега-популярного молодежного сериала снимается полным ходом еще с лета 2023 года, а весной на экраны вышла первая серия нового сезона, который продолжает историю жизни бывших студентов из камбэка «Универ. 10 лет спустя».

Сюжет увлекательный, местами неожиданный. Антон и Кристина разошлись окончательно, мужчина пустился в загулы, но неожиданно узнал, что у него есть дочь. Жизнь изменилась в один момент.

Брак Вари и Майкла на грани краха, любовь куда-то испарилась, Майкл изменил жене. Варя подала на развод, но Майкл не хочет ее потерять и всячески старается загладить свою вину.

В семейной жизни Вали и Маши тоже не так все безоблачно. Мужчина строит карьеру ученого, но очень неудачно, а Маша после рождения ребенка стала задерганной, погрязшей в бытовухе теткой. И тут она встречает свою университетскую любовь Кузю, который теперь богатый и успешный бизнесмен... Дальше не будем рассказывать, пусть остается интрига.

Молодежка. Студенты

С 2013 по 2019 год фанаты с удовольствием следили за перипетиями молодежного спортивного многосерийного фильма про хоккей. Пока точной даты выхода на экраны ремейка не названо. Как сообщают создатели, телесериал будет продолжением предыдущего, но с новыми героями и новой локацией. Из знакомых персонажей останутся единицы, а в актерский состав набрали малознакомых молодых артистов.

Не родись красивой

Хороший российский фильм покорил миллионы зрителей, а саундтрек в исполнении Юлии Савичевой стал настоящим хитом. Главная героиня, умная и добрая, но некрасивая Катя Пушкарева влюбилась в своего красавца начальника. Несмотря на эффектных соперниц и издевательства некоторых сослуживцев, в итоге девушка преобразилась и завоевала сердце Андрея, они поженились и родили ребенка.

Российский фильм — довольно удачная адаптация популярной колумбийской теленовеллы «Yo soy Betty, la fea» (Я — Бетти, дурнушка). История про девушку — гадкого утенка, стала настолько популярной, что в мире создано более 30 адаптаций и, кстати, российская признана одной из лучших. Самая известная версия — американский ситком, который получил два «Золотых глобуса» и три премии «Эмми».

У нас почему-то был снят только один сезон, хотя в 2006 году анонсировали и второй. Не сложилось. Новая версия «Не родись красивой» 2024 выпуска будет уже вторым ремейком — в 2022 году на экраны вышел проект «Моя любимая Страшко». Но эта картина не понравилась зрителям своим качеством и собрала одни негативные отзывы. Какой будет судьба нового варианта — будем смотреть.

Даёшь молодёжь

Комедийный сериал в форме скетчей был настолько популярен, что шел на экранах более 4-х лет — с 2009 по 2013 год. Зрителям больше всего нравились весьма неожиданные концовки в показанных жизненных ситуациях, что вызывало бурный смех.

Это один из немногих телепроектов, который приобрели популярность и в интернете — онлайн просмотров было не меньше, чем на ТВ. Для сериала был создан отдельный сайт, где поклонники и сейчас могут бесплатно пересматривать полюбившиеся серии.

Новый сезон выйдет или в декабре 2024, или в начале 2025 года.

6 кадров

Долгие 9 лет — с 2006-го по 2015 год на телеэкранах представляли замечательное комедийное шоу «6 кадров». В юмористических скетчах показывали забавные жизненные ситуации главных героев в семьях и на работе. При этом, постоянных персонажей не было, а действие происходило в выдуманном городе. Не боялись авторы высмеивать исторических и государственных деятелей, делать прогнозы, которые часто оказывались совсем не шутками.

Приятно то, что скетчком не был адаптацией зарубежных шоу, идея принадлежит продюсеру Вячеству Муругову, он в соавторстве с режиссеров Александром Жигалкиным создал скетч-шоу, в котором жизнь показана в виде гротеска.

Ремейк снимает телеканал СТС, на экраны он выйдет во второй половине 2024 года. По словам создателей, традиция будет продолжена, но уже в современных реалиях.

В список ремейков на 2024 год также включены ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» и «Хорошие шутки», а на 2025 год запланировано переснять телефильм «Закрытая школа».

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Метки: 6 кадров   молодежка   ремейк   сериал   универ   фильм   
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Dabus Минуту назад
Лучше бы сняли продолжение "Вампиров средней полосы" ... а не это вот всё
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Человек и пароход
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