В Улан-Удэ при падении крана на стройке многоэтажки погиб машинист

ЧП произошло на стройплощадке в 148-м микрорайоне Октябрьского района Улан-Удэ. По иронии судьбы крановщик, который должен был работать, внезапно заболел и попросил коллегу подменить его на день. Сменщик некогда работал в этой строительной организации, но год назад уволился, однако сохранил хорошие отношения с коллегами, и потому не смог отказать приятелю в просьбе.





"Мужчина поднялся в кабину крана и стал управлять им. На крановых путях (рельсах) отсутствовали противооткатные упоры и иные противоугонные устройства. Падение крана произошло при движении и выезде за пределы рельсового пути", - сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.



