В Улан-Удэ при падении крана на стройке многоэтажки погиб машинист

На рельсах почему-то не оказалось специальных упоров, и техника выкатилась за пределы рельсового пути.
ЧП произошло на стройплощадке в 148-м микрорайоне Октябрьского района Улан-Удэ. По иронии судьбы крановщик, который должен был работать, внезапно заболел и попросил коллегу подменить его на день. Сменщик некогда работал в этой строительной организации, но год назад уволился, однако сохранил хорошие отношения с коллегами, и потому не смог отказать приятелю в просьбе.
"Мужчина поднялся в кабину крана и стал управлять им. На крановых путях (рельсах) отсутствовали противооткатные упоры и иные противоугонные устройства. Падение крана произошло при движении и выезде за пределы рельсового пути", - сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
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От полученных травм машинист крана скончался на месте.
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Сотрудники прокуратуры намерены выяснить, как на стройплощадке выполнялись нормы техники безопасности. Также всех интересует вопрос, как официально неработающий крановщик мог попасть на территорию стройки.
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А на стройках обычно контроль очень жесткий и если один крановщик заболел, то другого крановщика, который работал без нареканий до этого, никто не допустит до работы на кране? Тем более, по фото видно, что стройка малобюджетная и о технике безопасности там мало думали. Жаль мужика.
Другим крановым наука, перед работой осматривай технику на предмет дефектов.
Поэтому штатный крановщик туда и не катался
Упоры могут украсть, влегкую, крепление болтовое
Поэтому нехер их ставить
вопрос: КАК МОГ ПОПАСТЬ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ ?
считаю идиотским, поскольку забора - НЕТ