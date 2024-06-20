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В Улан-Удэ при падении крана на стройке многоэтажки погиб машинист

В Улан-Удэ при падении крана на стройке многоэтажки погиб машинист

Автор:
20 июня 2024 16:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Улан-Удэ   башенный кран   машинист крана   следствие   стройплощадка   техника безопаности   упал кран   
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На рельсах почему-то не оказалось специальных упоров, и техника выкатилась за пределы рельсового пути.

ЧП произошло на стройплощадке в 148-м микрорайоне Октябрьского района Улан-Удэ. По иронии судьбы крановщик, который должен был работать, внезапно заболел и попросил коллегу подменить его на день. Сменщик некогда работал в этой строительной организации, но год назад уволился, однако сохранил хорошие отношения с коллегами, и потому не смог отказать приятелю в просьбе.


"Мужчина поднялся в кабину крана и стал управлять им. На крановых путях (рельсах) отсутствовали противооткатные упоры и иные противоугонные устройства. Падение крана произошло при движении и выезде за пределы рельсового пути", - сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.


От полученных травм машинист крана скончался на месте.


Следствие проводит проверку, устанавливает обстоятельства случившегося.


Сотрудники прокуратуры намерены выяснить, как на стройплощадке выполнялись нормы техники безопасности. Также всех интересует вопрос, как официально неработающий крановщик мог попасть на территорию стройки.

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Метки: Видео   Улан-Удэ   башенный кран   машинист крана   следствие   стройплощадка   техника безопаности   упал кран   
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10  комментариев
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2k
Иван Иванов Час назад
Как попал на стройку?
А на стройках обычно контроль очень жесткий и если один крановщик заболел, то другого крановщика, который работал без нареканий до этого, никто не допустит до работы на кране? Тем более, по фото видно, что стройка малобюджетная и о технике безопасности там мало думали. Жаль мужика.
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44k
Notan Blaine 14 секунд назад
Правила техники безопасности написаны кровью. Все эти законы, штрвфы, проверки и прочее это не попытка заработать на честных трудяшах, а чтобы таких случаев не было.
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12k
BarOb 41 секунду назад
Слышал вроде-бы кран всегда падает на стрелу
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2k
mikhanych Полчаса назад
то есть, с юридической точки зрения, чувак погиб при попытке угона башенного крана?
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152k
parallax 37 минут назад
Печально. Глупо погиб.
Другим крановым наука, перед работой осматривай технику на предмет дефектов.
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9k
Allmaster 39 минут назад
Крановщик перед работой не проверяет состояние крана?
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96k
Херанука Паибалу Час назад
Собственно, не было необходимости подавать кран за пределы рельсового пути
Поэтому штатный крановщик туда и не катался
Упоры могут украсть, влегкую, крепление болтовое
Поэтому нехер их ставить
вопрос: КАК МОГ ПОПАСТЬ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ ?
считаю идиотским, поскольку забора - НЕТ
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
хотя бы на кране полетал перед смертью.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2236 постов (2223 в горячем)

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