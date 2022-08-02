Бурятия вышла из состава России: блогерша из Москвы рассмешила жителей Улан-Удэ своими познаниями в географии

Московская тревел-блогерша и руководитель турагентства (!) Soul Travel Карина Сизова, побывав на Байкале, рассказала об этом своим подписчикам, запостив видеоролик. Жертвой Карины и ЕГЭ-образования стало озеро Байкал, который со стороны Бурятии, оказывается "не совсем Россия" или даже "совсем не Россия".
"Там Байкал с двух сторон. Со стороны Бурятии и со стороны России. То есть, мы прилетаем в Улан-Удэ, а улетаем из Иркутска… Вот мы как раз и сравним, чем отличается Бурятия от российской стороны, а то многие спрашивают...", - рассказывает своим подписчикам на видео руководитель аж целого турагентства.
Невежество Карины так впечатлило бурятов-«иностранцев», что поэт Юрий Ботоев специально для Карины даже написал стихотворение:
Бурятия вам - не Россия? Учите, девчонки, матчасть.
В извилинах ассиметрия? Куда смотрит школа и власть?
Допустим, пробелы из детства, Где Тверь, друг вчера лишь узнал,
Она же рулит турагентством! И возит людей на Байкал!
Мадам, осторожнее с этим, В эфире за сепаратизм,
Статья уголовная светит, похлеще, чем за бандитизм.
Впрочем, тут поэт ошибся. Это не сепаратизм.
Это просто глупость, прозрачная, как вода Байкала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Сколько зарабатываете Вы и сколько она?
2. Кто из вас тупой?
Сколько можно терпеть эту нищету?!))))
Это было БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Что вы возьмёте с собой в лес, чтобы не потеряться?
- Ну карту местности, компас и колоду игральных карт.
- А игральные зачем?
- Ну ка же?! Только пасьянс начнёшь раскладывать, как кто-то из-за спины скажет: "Клади красную семёрку на чёрную восьмёрку!"