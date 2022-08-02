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Бурятия вышла из состава России: блогерша из Москвы рассмешила жителей Улан-Удэ своими познаниями в географии

Бурятия вышла из состава России: блогерша из Москвы рассмешила жителей Улан-Удэ своими познаниями в географии

Автор:
02 августа 2022 20:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Карина Сизова   Улан-Удэ   Юрий Ботоев   байкал   бурятия   турагенство   
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Московская тревел-блогерша и руководитель турагентства (!) Soul Travel Карина Сизова, побывав на Байкале, рассказала об этом своим подписчикам, запостив видеоролик. Жертвой Карины и ЕГЭ-образования стало озеро Байкал, который со стороны Бурятии, оказывается "не совсем Россия" или даже "совсем не Россия".

"Там Байкал с двух сторон. Со стороны Бурятии и со стороны России. То есть, мы прилетаем в Улан-Удэ, а улетаем из Иркутска… Вот мы как раз и сравним, чем отличается Бурятия от российской стороны, а то многие спрашивают...", - рассказывает своим подписчикам на видео руководитель аж целого турагентства.

Невежество Карины так впечатлило бурятов-«иностранцев», что поэт Юрий Ботоев специально для Карины даже написал стихотворение:

Бурятия вам - не Россия? Учите, девчонки, матчасть.

В извилинах ассиметрия? Куда смотрит школа и власть?

Допустим, пробелы из детства, Где Тверь, друг вчера лишь узнал,

Она же рулит турагентством! И возит людей на Байкал!

Мадам, осторожнее с этим, В эфире за сепаратизм,

Статья уголовная светит, похлеще, чем за бандитизм.

Впрочем, тут поэт ошибся. Это не сепаратизм.

Это просто глупость, прозрачная, как вода Байкала.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иркутск   Карина Сизова   Улан-Удэ   Юрий Ботоев   байкал   бурятия   турагенство   
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8  комментариев
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6k
Shtoppi 57 минут назад
Тупыми богерами уже мало кого можно удивить.
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1k
Dwarf61 12 минут назад
Каждый кто её критикует и над ней смеется, ответьте сами себе на два простых вопроса:
1. Сколько зарабатываете Вы и сколько она?
2. Кто из вас тупой?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
Это осознанная провокация ТП...которой заплатили из-за бугра..или из ЕЦ.
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6k
Кружок 44 минуты назад
Автор ... Ты реально ТУПОЙ ТОРМОЗ???
Это было БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11k
Александр 55 минут назад
У блондинки спрашивают:
- Что вы возьмёте с собой в лес, чтобы не потеряться?
- Ну карту местности, компас и колоду игральных карт.
- А игральные зачем?
- Ну ка же?! Только пасьянс начнёшь раскладывать, как кто-то из-за спины скажет: "Клади красную семёрку на чёрную восьмёрку!"
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