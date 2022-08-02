Бурятия вышла из состава России: блогерша из Москвы рассмешила жителей Улан-Удэ своими познаниями в географии

"Там Байкал с двух сторон. Со стороны Бурятии и со стороны России. То есть, мы прилетаем в Улан-Удэ, а улетаем из Иркутска… Вот мы как раз и сравним, чем отличается Бурятия от российской стороны, а то многие спрашивают...", - рассказывает своим подписчикам на видео руководитель аж целого турагентства.

Невежество Карины так впечатлило бурятов-«иностранцев», что поэт Юрий Ботоев специально для Карины даже написал стихотворение: