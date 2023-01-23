Затонувший пароход 1932 года обнаружили на дне Байкала

Внутри парохода в каютах нашли красные женские туфли, тарелку и фарфоровые статуэтки, сообщает "Вести-Иркутск". Один из дайверов рассказал, что сначала никто и подумать не мог, что это пароход "Улан-Удэ". После того как с корабля сняли штурвал, якоря и цепь, дайверы увидели название.

- И увидели, что на одном из якорей было выбито не заводским способом «Улан-Удэ». Ну и начали искать. Честно говоря, думали, что это более старый пароход – «Лейтенант Шмидт». Перекопали кучу литературы и почему-то думали, что это он, – заявил Бут, один из дайверов.