Затонувший пароход 1932 года обнаружили на дне Байкала

В близи острова Ольхон обнаружили затонувшее судно "Улан-Удэ". Пароход длиной в 42 метра построили ещё в 1932 году. Снаружи он прогнил, но внутри ещё можно рассмотреть убранство.
Внутри парохода в каютах нашли красные женские туфли, тарелку и фарфоровые статуэтки, сообщает "Вести-Иркутск". Один из дайверов рассказал, что сначала никто и подумать не мог, что это пароход "Улан-Удэ". После того как с корабля сняли штурвал, якоря и цепь, дайверы увидели название.
- И увидели, что на одном из якорей было выбито не заводским способом «Улан-Удэ». Ну и начали искать. Честно говоря, думали, что это более старый пароход – «Лейтенант Шмидт». Перекопали кучу литературы и почему-то думали, что это он, – заявил Бут, один из дайверов.
Благодаря специалистам удалось найти фотографии команды и самого судна. «Улан-Удэ» – это и есть его название. Пароход ходил по Селенге и принимал участие в портовых и землеустроительных работах.
- Скорее всего, он уже в списанном состоянии оказался на Байкале. Быть может, его планировали использовать в качестве плавучего причала либо под жильё. Маловероятно, что, конечно, какая-то несамоходная баржа. Потому что в противном случае, если планировалась перевозка грузов, то, судя по записям, внутреннее оборудование жилое – оно всё осталось, – говорит заведующий кафедрой истории и философии ИРНИТУ Павел Новиков.
Примерно треть парохода разрушена, поэтому достать его невозможно. Дайверы и историки будут изучать архивные документы, чтобы полностью восстановить историю судна "Улан-Удэ".
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