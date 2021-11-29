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В Бурятии организовали БДСМ-салон в здании, где находится детская школа и спортивные кружки

В Бурятии организовали БДСМ-салон в здании, где находится детская школа и спортивные кружки (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Улан-Удэ   бдсм   бурятия   девушки   сауна   
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Девушки там работали и горя не знали. Но что-то пошло не так.

Инцидент произошел в Улан-Удэ: там есть спортивно-культурный комплекс с детской школой искусств, кружком актерского мастерства и секциями. Вроде бы все хорошо.

Но есть нюанс - там еще и сауна была. С девушками и БДСМ-комнатой для людей с «особенными вкусами». Так что девчонки там трудились изо всех сил - не жалея ни себя, ни клиентов.

А теперь этот бизнес в опасности)

Артем Бурлов, режиссер и общественный деятель, узнал о данном заведении и потребовал его немедленно прикрыть. Обратился в мэрию города, записал видео - в общем, серьезно взялся за БДСМ.

Как говорит директор этого комплекса, договор с владельцем сауны он уже расторг. И утверждает, что вообще не знал, что у него такие вещи творятся) Ни сном, ни духом. И еще он говорит, что даже договаривался с владельцем о скидках для спортсменов и пенсионеров. Да уж, вот было бы обслуживание... Прямо по программе «Долголетие».

Хотя обычно бывает так: в одном месте прикроют - в другом сразу же откроют. Бизнес - он такой, везде найдет себе дорогу. Особенно, если он нелегальный) Кстати, сам Бурлов говорит, что вопрос с сауной пока еще не решен.

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Метки: Улан-Удэ   бдсм   бурятия   девушки   сауна   
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11k
Александр Час назад
ОМОН разогнал БДСМ вечеринку, все остались довольны.
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26k
Павел 11 минут назад
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47k
Albert GER Полчаса назад
Не понятны стенания.
Из текста понял одно - какой-то чувак организовал частную вечеринку в какой-то сауне. С тёлками. Так сказать БАЛ для избранных.
Под одной крышей может быть всё что угодно. Сауна есть в любом спортклубе/фитнесе. Причём тут что в этом же здании школа искусств??? Бывал я в такой школе.
Учительница танцев таакое вытворяла...
Несколько раз ходил...
Её никто выгнать не просил. Наоборот все любили.

Какие проблемы у этого перца?
Его не пригласили? Или ему обидно шо девочек, а не его позвали?
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20k
Ego sum qui sum Час назад
а я уж думал учителя решили подработать

Ссылка youtu.be
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