В Бурятии организовали БДСМ-салон в здании, где находится детская школа и спортивные кружки

Инцидент произошел в Улан-Удэ: там есть спортивно-культурный комплекс с детской школой искусств, кружком актерского мастерства и секциями. Вроде бы все хорошо.

Но есть нюанс - там еще и сауна была. С девушками и БДСМ-комнатой для людей с «особенными вкусами». Так что девчонки там трудились изо всех сил - не жалея ни себя, ни клиентов.

А теперь этот бизнес в опасности)

Артем Бурлов, режиссер и общественный деятель, узнал о данном заведении и потребовал его немедленно прикрыть. Обратился в мэрию города, записал видео - в общем, серьезно взялся за БДСМ.

Как говорит директор этого комплекса, договор с владельцем сауны он уже расторг. И утверждает, что вообще не знал, что у него такие вещи творятся) Ни сном, ни духом. И еще он говорит, что даже договаривался с владельцем о скидках для спортсменов и пенсионеров. Да уж, вот было бы обслуживание... Прямо по программе «Долголетие».