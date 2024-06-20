Пластический хирург из Флориды убил жену на операционном столе

В ноябре прошлого года Бенджамин Джейкоб Браун делал очередную пластическую операцию своей 33-летней жене Хиллари Эллингтон. Когда у женщины остановилось сердце, хирург почти 20 минут отказывался звонить в службу спасения.
21 ноября 2023 года в клинику пластической хирургии Restore в Галф-Бриз, штат Флорида, была вызвана бригада скорой помощи. Мать троих детей срочно доставили в местную больницу, где её перевели на аппараты жизнеобеспечения, но спустя неделю она умерла.
Правоохранительные органы начали масштабное расследование и запросили ордер на арест Бенджамина. В минувшую пятницу суд обвинил его в убийстве по неосторожности.
В злополучный день у женщины была запланирована операция по удалению рубцов на животе, двусторонняя липосакция рук, инъекции в губы и коррекция ушей.
Как установила медицинская комиссия, утром перед операцией Хиллари, не имеющая медицинского образования, "сама приготовила" капельницы и "проглотила горсть разноцветных таблеток, среди которых был валиум". Затем муж ввёл обезболивающее, не проверив, что приняла его жена. Когда он начал процедуру липосакции, Хиллари стала "беспокойной, её ноги задёргались".
Женщина сказала, что у неё всё плывёт перед глазами. Однако после небольшого перерыва хирург перешёл к инъекциям в губы, игнорируя признаки лидокаиновой токсичности.
"Доктор Браун продолжал вводить лидокаин/ксилокаин", когда Хилари Браун перестала реагировать, у неё начались судороги", - говорится в отчёте.
"В течение следующих 10-20 минут медсестра спрашивала доктора Брауна, нужно ли звонить в 911, и он отвечал "нет" или "подождите". Ассистентка была напугана, она только устроилась в клинику, поэтому сделала всё, как велел Браун".
Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, пластический хирург "кричал" на персонал, требуя знать, "какое лекарство" принимала его жена.
Спустя 10-20 минут Бенджамин наконец попросил медсестру позвонить в 911.
Пациентку доставили в реанимацию больницы Ascension Sacred Heart в Пенсаколе, где она провела неделю в коме, прежде чем умерла. Причиной смерти Хиллари Браун стали "осложнения после токсического действия лидокаина".
После расследования Департамент здравоохранения Флориды лишил 41-летнего хирурга лицензии.
"Пренебрежение, с которым доктор Браун относился к безопасности пациентов, даже к собственной жене, указывает на то, что он не хочет или не способен обеспечить надлежащий уход", - заявили в совете.
Отец Хиллари, Марти Эллингтон, рассказал изданию Pensacola News Journal о том, как "эго и высокомерие" доктора привели к смерти его дочери.
"Моя семья навечно погрузилась в море слёз из-за действий одного беспечного человека. Эго и высокомерие затмили необходимость в помощи, продлили кислородное голодание её мозга, что в конечном итоге привело к смерти. Бен Браун забрал мать у моих внуков, мою единственную дочь и нашу самую яркую звезду. Хиллари принесла себя в жертву, чтобы Бен Браун больше никому не смог причинить вреда. Может, в тюрьме он получит то внимание, которого заслуживает".
Хирургу грозит пожизненное заключение и штраф в размере 10000 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Воскрешение или выдумка? Неоднозначная история Клавдии Устюжаниной
- Хирурги поделились пугающими историями из своей практики
- Преображения людей до и после пласических операций
- 16 шокирующих работ турецких хирургов, которые буквально дарят новую внешность своим пациентам
- Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика
-----------------
хороший отмаз для подельника