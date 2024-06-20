Пластический хирург из Флориды убил жену на операционном столе

В злополучный день у женщины была запланирована операция по удалению рубцов на животе, двусторонняя липосакция рук, инъекции в губы и коррекция ушей.

Как установила медицинская комиссия, утром перед операцией Хиллари, не имеющая медицинского образования, "сама приготовила" капельницы и "проглотила горсть разноцветных таблеток, среди которых был валиум". Затем муж ввёл обезболивающее, не проверив, что приняла его жена. Когда он начал процедуру липосакции, Хиллари стала "беспокойной, её ноги задёргались".

Женщина сказала, что у неё всё плывёт перед глазами. Однако после небольшого перерыва хирург перешёл к инъекциям в губы, игнорируя признаки лидокаиновой токсичности.