Воскрешение или выдумка? Неоднозначная история Клавдии Устюжаниной

Свою версию возмущённый Израиль Исаевич Неймарк отправил в «Комсомолку» в письме. В печать его не выпустили. И мнение, так сказать, другой стороны было услышано только в наши дни благодаря уже сыну Неймарка и журналистскому расследованию Натальи Васильевой.

Если коротко, то в ходе операции онкология не подтвердилась. У пациентки был просто активный воспалительный процесс. В ходе операции, которая продлилась менее получаса, доктор наложил на кишку свищ для выведения отходов жизнедеятельности, который после ликвидации воспаления следовало убрать.

Соответственно, Клавдия не умирала и не воскресала. И в морге не была. Услышав это объяснение, пациентка, которая, вероятно, не отличалась крепкой психикой, стала переживать о судьбе сына. По воспоминаниям доктора, размышляла вслух о его судьбе и пыталась кому-то поручить его воспитание.

Коллега хирурга Валентина Васильевна Алябьева предварительно обсудила историю пациентки с Неймарком. И её задачей было удалить свищ, а не спасти больную от онкологии, которой не было.

Что касается истории воскрешения, картин ада и рая и прочего, то женщина, что называется, поймала момент. Она смекнула, что ей верят. И стала продолжать муссировать историю чудесного воскрешения. Которая сделала её знаменитой и поспособствовала успешной карьере сына.