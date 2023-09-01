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Воскрешение или&nbsp; выдумка? Неоднозначная история Клавдии Устюжаниной

Воскрешение или выдумка? Неоднозначная история Клавдии Устюжаниной

Автор:
01 сентября 2023 10:34
Сообщество : Истории
Метки: Клавдия Устюжанина   болезнь   воскрешение   вымысел   история   операция   случай   смерть   хирург   
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Споры о существовании рая и ада идут в обществе, которое, в общем, далёко от религии. Поскольку тема загробной жизни очень уж привлекательна своей загадочностью и невозможностью что-то доказать. Но этой женщине, кажется, кое-что удалось.

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Клавдия была обычной женщиной. На свет появилась в 1919 году в многодетной семье. Родители были верующими. Жизнь девушку не особенно баловала: неудачное замужество, тяжёлые годы войны, потеря ребёнка и мужа. Не принёс счастья и второй брак – муж оказался запойным. Единственным лучиком света стал сын Андрей. А когда мальчик пошёл в школу, у матери диагностировал онкологию.

Женщину и до этого беспокоила поджелудочная, но в суете повседневности  она не уделила недомоганию должного внимания. Поэтому хирургу Неймарку, который в 1964 году в Барнауле провёл операцию, осталось только констатировать смерть пациентки. Клавдия умерла на операционном столе, орган представлял собой кусок деформированных тканей, а болезнь дала многочисленные метастазы. Поэтому шансов на благополучный исход не было.

Тело отправили в морг, где покойница очнулась спустя трое суток. Работники морга пришли в ужас, увидев попытки трупа с наскоро зашитой брюшиной подняться. Женщине наложили швы заново и перевели в реанимацию. А затем и в обычную палату.

Убеждённая атеистка рассказывала соседкам по палате про ад и рай, Марию и Иисуса. А повторная операция, которую провела не менее опытный хирург Алябьева, стала шоком  для всех: никаких признаков рака.

Когда Устюжанина поправилась, то пошла с вопросами к Неймарку. Неужели он ошибся? Но доктор категорично отмёл претензии, ведь состояние организма пациентки видела вся команда – ассистенты и практиканты, присутствовавшие на операции. К тому же болезнь подтверждали и анализы.

История о чудесном воскрешении разнеслась по городам и весям. Женщина даже стала продавать под видом исцеляющей воду, в которой предварительно омывалась. Закономерно, что сын Клавдии, выросший в атмосфере чуда, выбрал путь служения Богу и стал священником. Сама Устюжанина скончалась в 1978 году от болезни сердца.

Свою версию возмущённый Израиль Исаевич Неймарк отправил в «Комсомолку» в письме. В печать его не выпустили. И мнение, так сказать, другой стороны было услышано только в наши дни благодаря уже сыну Неймарка и журналистскому расследованию Натальи Васильевой.

Если коротко, то в ходе операции онкология не подтвердилась. У пациентки был просто активный воспалительный процесс. В ходе операции, которая продлилась менее получаса, доктор наложил на кишку свищ для выведения отходов жизнедеятельности, который после ликвидации воспаления следовало убрать.

Соответственно, Клавдия не умирала и не воскресала. И в морге не была. Услышав это объяснение, пациентка, которая, вероятно, не отличалась крепкой психикой, стала переживать о судьбе сына. По воспоминаниям доктора, размышляла вслух о его судьбе и пыталась кому-то поручить его воспитание.

Коллега хирурга Валентина Васильевна Алябьева предварительно обсудила историю пациентки с Неймарком. И её задачей было удалить свищ, а не спасти больную от онкологии, которой не было.

Что касается истории воскрешения, картин ада и рая и прочего, то женщина, что называется, поймала момент. Она смекнула, что ей верят. И стала продолжать муссировать историю чудесного воскрешения. Которая сделала её знаменитой и поспособствовала успешной карьере сына.

То есть вся причина заключалась в испуге после постановки предположительного диагноза (а кто бы не испугался?), не совсем стабильной психике пациентки и вере в собственную сказку. Которая обросла подробностями и армией поклонников, верящих в чудо. Вот только было ли оно?

Источник:

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Метки: Клавдия Устюжанина   болезнь   воскрешение   вымысел   история   операция   случай   смерть   хирург   
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1  комментарий
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slagol67@ 2 минуты назад
Что это я прочитал??
И зачем??!!!! О чём этот текст??
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