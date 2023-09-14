Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика

Совсем недавно знаменитости жаловались на хирурга-кальянщика Тимура Хайдарова, который испортил им груди, попы и другие части тела. После жалоб знаменитостей репутация Хайдарова стала существенно портиться, поэтому он обратился к профессионалам.
Ксения Собчак пригласила Тимура Хайдарова на своё шоу, чтобы рассказать, какой он хороший. Два с половиной часа Хайдаров оправдывался перед Ксенией, пытаясь доказать, что он первоклассный хирург. Не заставляем смотреть вас этот бред. Эту непосильную ношу мы взяли на себя. На самом деле, ничего интересного.
- Хайдаров уверен, что он лучший хирург в мире;
- Все жалобы от того, что организмы у людей разные;
- Хейтеры задевают за больное, называя его геем;
- Есть подозрения, что с Киркоровым Хайдарова связывает не только тёплая дружба, но и крепкий стояк;
- Годовалой Амире (дочка Хайдарова) пишут гадости в сети, она читает и расстраивается.
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На самом деле всё интервью — это заказуха, чтобы отбелить репутацию хирурга. Однако пострадавшие звёзды не рады такой славе. Во-первых, в интервью Собчак были только те, пациенты, которые полностью довольны хирургом (Киркоров), а вот тех самых, кто обратился в суд не было. Любовь Успенская и певица Слава на страничках высказали своё мнение.
В деле есть и хорошие новости. Любовь Успенская на своей страничке сообщила, что заявления на Хайдарова приняли в прокуратуре.
Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении внеплановых надзорных мероприятий в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров. Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу. Как говорится: "Финита ля комедия". Ваша Люба, — написала певица.
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Бог не думает, что он хирург.