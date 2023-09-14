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Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика

Звёзды ополчились на Собчак, которая пыталась отмыть репутацию хирурга-кальянщика

Автор:
14 сентября 2023 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хайдаров   интересное   пластика   скандал   фото   хирург   шоу бизнес   
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Совсем недавно знаменитости жаловались на хирурга-кальянщика Тимура Хайдарова, который испортил им груди, попы и другие части тела. После жалоб знаменитостей репутация Хайдарова стала существенно портиться, поэтому он обратился к профессионалам.

Ксения Собчак пригласила Тимура Хайдарова на своё шоу, чтобы рассказать, какой он хороший. Два с половиной часа Хайдаров оправдывался перед Ксенией, пытаясь доказать, что он первоклассный хирург. Не заставляем смотреть вас этот бред. Эту непосильную ношу мы взяли на себя. На самом деле, ничего интересного.

  • Хайдаров уверен, что он лучший хирург в мире;
  • Все жалобы от того, что организмы у людей разные;
  • Хейтеры задевают за больное, называя его геем;
  • Есть подозрения, что с Киркоровым Хайдарова связывает не только тёплая дружба, но и крепкий стояк;
  • Годовалой Амире (дочка Хайдарова) пишут гадости в сети, она читает и расстраивается.

На самом деле всё интервью — это заказуха, чтобы отбелить репутацию хирурга. Однако пострадавшие звёзды не рады такой славе. Во-первых, в интервью Собчак были только те, пациенты, которые полностью довольны хирургом (Киркоров), а вот тех самых, кто обратился в суд не было. Любовь Успенская и певица Слава на страничках высказали своё мнение.

В деле есть и хорошие новости. Любовь Успенская на своей страничке сообщила, что заявления на Хайдарова приняли в прокуратуре.

Наши заявления удовлетворены, и, в связи с наличием угрозы жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан прокуратурой Москвы после тщательной проверки удовлетворено заявление Росздравнадзора Москвы и Московской области о проведении внеплановых надзорных мероприятий в клиниках, к которым причастен Тимур Хайдаров. Мы действуем строго по закону. Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу. Как говорится: "Финита ля комедия". Ваша Люба, — написала певица.


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Метки: Хайдаров   интересное   пластика   скандал   фото   хирург   шоу бизнес   
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8  комментариев
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Lexx 2 часа назад
Годовалая девочка умеет читать?
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Dabus Полчаса назад
Либералы всегда дискутируют только со своими ) Это у них такой традиционный стиль общения. Иначе можно крупно обосраться ... )))
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177
Homefighter 51 минуту назад
Из прочитанного понял что киркоров доволен своей новой грудью.
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17k
Shtoppi Час назад
видимо тимурка, помимо того что бездарный хирург, еще и полный дебил, раз пошел к ксюшади на шоу, чтобы восстановить свою т. н. репутацию.
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271
Lepus Час назад
В чём разница между богом и хирургом?
Бог не думает, что он хирург.
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30k
Serg2001 Час назад
Старая поговорка на новый лад: «Неча на хирурга пенять, коли рожа крива» ...)
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74
Собака У Попа 2 часа назад
Красота должна быть природной. Жили же раньше как-то люди без пластических хирургов.
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11k
Том Сойер 2 часа назад

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