Чайные салоны Нью-Йорка как рассадник гадалок и экстрасенсов образца 1930-х годов

17 апреля 1929 года Микетт Куба была оштрафована на 100 долларов за самое нестандартное преступление - незаконное гадание. Она посмотрела в чайную чашку женщины-полицейского, работавшей под прикрытием, и обещала той поездку по воде и встречу с рослым брюнетом. Но дама допустила роковую ошибку, хотя и всего одну. Взяв скромную плату в 25 центов за предсказание, она попала в ловушку городского полицейского департамента. Брать плату за гадание было прямым нарушением закона.

Начиная с конца 1920-х годов чайные салоны с гаданиями процветали в американских городах от Питтсбурга до Портленда. Они появлялись как ответ на растущую популярность к сверхъестественному. И самой востребованной тематикой стало изображение цыган. Персонал был наряжен в разноцветные шали, гостей развлекали скрипачи, а изящно и ярко одетые гадалки гадали гостям на чайных листьях, ладонях или хрустальных шарах.