Чайные салоны Нью-Йорка как рассадник гадалок и экстрасенсов образца 1930-х годов

Как говаривал практичный Дядя Фёдор, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А чтобы проверить квалификацию гадалки, мага или экстрасенса и зря не отдавать кровно заработанные, надо проверить, как он ближайшие события в своей жизни предскажет. Если сможет предсказать.
Чайные салоны стали полем битвы в войне против гаданий, развернувшейся в Нью-Йорке в 1930-х между полицейскими и экстрасенсами.
17 апреля 1929 года Микетт Куба была оштрафована на 100 долларов за самое нестандартное преступление - незаконное гадание. Она посмотрела в чайную чашку женщины-полицейского, работавшей под прикрытием, и обещала той поездку по воде и встречу с рослым брюнетом. Но дама допустила роковую ошибку, хотя и всего одну. Взяв скромную плату в 25 центов за предсказание, она попала в ловушку городского полицейского департамента. Брать плату за гадание было прямым нарушением закона.
Начиная с конца 1920-х годов чайные салоны с гаданиями процветали в американских городах от Питтсбурга до Портленда. Они появлялись как ответ на растущую популярность к сверхъестественному. И самой востребованной тематикой стало изображение цыган. Персонал был наряжен в разноцветные шали, гостей развлекали скрипачи, а изящно и ярко одетые гадалки гадали гостям на чайных листьях, ладонях или хрустальных шарах.
В таких заведениях как «Цыганская чайная», где работала Микетт Куба, заглянуть в будущее можно было в качестве бонуса, полагающегося за заказ салата с тунцом, сэндвичей, мороженого, чая и пирога.
С позиции права, так называемые заглядывания в будущее должны были быть бесплатными. Законы, запрещающие гадания, действовали уже много лет. Но к 1920-м годам они были значительно ужесточены. Гадалкам в Нью-Йорке не разрешалось брать плату. Они могли рассчитывать исключительно на чаевые. Любого, кто был пойман за открытым гаданием за деньги, штрафовали на приличные суммы.
Именно так Микетт Куба попалась на крючок. За пару недель до поимки женщина-полицейский Мэри Воган работала под прикрытием в чайном салоне, чтобы поймать гадалку на месте преступления. Воган и её коллега Лилиан Харрисон возглавляли тайный отдел департамента по борьбе с гадалками. Поскольку чайные комнаты посещали в основном дамы, то инициативу по сбору улик против гадалок взяли на себя именно женщины-полицейские.
В 1931 году газета New York Times обвинила гадалок, работающих в чайных домах, в том, что они вызывают «волну меланхолии среди женщин» из-за своих мутных предсказаний. Поскольку многие гадалки были цыганского происхождения, определённая доля шумихи в прессе была спровоцирована ещё и национальными мотивами.
Общей практикой этих гадалок было наговорить женщине ерунды о том, что её супруг крутит любовь с прекрасной кудрявой блондинкой. Что, понятно, не добавляло в атмосферу семей любви и гармонии.
Только за первую половину 1931 года нью-йоркским гадалкам было вынесено более сотни обвинительных приговоров. Американское общество фокусников, вероятно, переживая и за свою репутацию, тоже подключилось к возглавляемой шефом городской полиции Мэри Салливан кампании по разоблачению. Оно представило письмо из Смитсоновского института в Вашингтоне, в котором говорилось, что у них не имеется доказательств того, что судьбы действительно можно предсказывать.
Салливан лично работала под прикрытием. И ни один из объектов её разработки не оказался уведомлен звёздами, призраками или магическими шарами о том, что их клиентка оказалась женщиной-полицейским под прикрытием.
Рейды продолжались на протяжении 1930-х годов. 20 апреля 1934 года шесть женщин-полицейских и восемь детективов провели рейд в трёх чайных салонах, расположенных на одной улице. Результатом стала поимка дюжины гадалок, которым пришлось предстать перед мировым судьёй.
Несмотря на давление со стороны полиции, чайные салоны оставались популярным способом развлечения и времяпрепровождения благодаря доступности. В 1935 году баллада «В маленькой цыганской чайной» взлетела на вершину международных чартов. И это ещё сильнее подогрело интерес к заведениям. Плюс к этому, в стране, охваченной Великой депрессией, гадалки служили, пожалуй, главными консультантами в вопросе поиска работы.
Однако к началу Второй мировой войны рейды стали приносить серьёзные убытки. 1 апреля 1941 года гадалка Анна Мид признала себя виновной в гадании после того, как её поймала женщина-полицейский. На суде гадалка объяснила, что была в курсе недопустимости платного гадания. После завершения практики гадания чайная начала терять клиентуру и оказалась на грани разорения. И она снова начала гадать. На фоне этого популярность чайных салонов стала постепенно падать.
В наши дни в Нью-Йорке заявлять о своём умении говорить с духами или снимать проклятия и брать за это плату нельзя – это нарушение закона. Позволяется заниматься гаданиями только с уведомлением клиентов, что предсказания носят исключительно развлекательный характер.
Однако на городских улицах продолжает процветать индустрия гаданий и сопутствующих услуг. Только теперь клиентам, желающим заглянуть за завесу, предлагают не кусок торта с чашкой чая в качестве заманухи, а яркие завораживающие неоновые вывески. На рекламу которых доверчивые граждане, желающие расстаться с честно заработанными денежными средствами в обмен на информацию сомнительной ценности, летят как мотыльки на огонь.
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