Лотти Фаулер: медиум, дар которой лишил её разума

Фаулер поражала многих своими талантами. Одна из таких историй, опубликованная в том же 1881 году в издании The Medium and Daybreak, продемонстрировала способность узнавать личные подробности из прошлого и настоящего и предсказывать грядущие события:

Несколько лет назад мой племянник, которого я очень любил, случайно утонул, купаясь в море. Он был смышлёным, умным мальчиком и время от времени проводил со мной время. Я остро ощутил его потерю и очень хотел получить от него сообщение через медиума, не зная обстоятельств. Я немедленно отправился в Лондон и обратился к мисс Фаулер, не назвав ни своего имени, ни адреса, ни цели визита. Я сказал ей, что хотел бы побеседовать с ней. Её первыми словами, когда я вошёл в транс, были: «Вы пришли с миссией, а не для удовольствия». Затем она рассказала мне о многих важных событиях моей жизни, подробно описала мою жену и других членов семьи, мое окружение, бизнес и т. д. Она точно сказала мне, сколько у меня живых братьев и сестер и сколько умерло. Она сказала: «Ваша мать умерла; она умерла несколько лет назад», - и описала её. «У вас есть брат в Америке», - всё это было верно. Затем она подробно рассказала о двух недавних похоронах в моей семье с примечательными событиями, связанными с ними. Она также описала и назвала имя духа-проводника, что подтвердило предыдущие сообщения, переданные через других медиумов. Затем были описаны мои прошлые, настоящие и будущие дела, а также даны полезные советы на будущее.

Просидев около получаса, когда я уже начал опасаться, что не получу того, чего так страстно желал, она сказала мне: «Я вижу позади вас маленького мальчика»; точно описала его внешность и нрав и даже назвала имя, которым его обычно называли, что является сокращением его настоящего имени; рассказала все обстоятельства, связанные с несчастным случаем, обнаружением тела и т. д., и имитировала в своем лице акт утопления. Чтобы доказать, что это не было чтением мыслей, в связи с этим печальным случаем были описаны некоторые происшествия, которые я не знал, но которые подтвердились по возвращении домой.

От начала и до конца спиритического сеанса это было одно удивительное разгадывание моей внутренней жизни и её ассоциаций. Поскольку многое в нём касалось семейных вопросов, я не могу изложить их здесь. Достаточно сказать, что спиритический сеанс был для меня большим утешением и пользой и является одним из самых необычных событий в моей жизни. Пусть любой человек обратится к мисс Фаулер и попросит провести сеанс, как это сделал я, без предубеждения, и я уверен, что он не останется разочарованным.