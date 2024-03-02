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Лотти Фаулер: медиум, дар которой лишил её разума

Лотти Фаулер: медиум, дар которой лишил её разума

Автор:
02 марта 2024 16:57
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Лотти Фаулер   Шарлотта Коннолли   дух   история   медиум   обман   общение   ответ   спиритуализм   экстрасенс   
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Обычно так называемые медиумы, использующие так называемый дар как способ непыльного заработка и отъёма денег у населения, спокойно доживают до старости в здравом уме.

Но эта женщина, стоящая у истоков спиритуализма, не справилась с посланными свыше способностями или, возможно, самовнушением.

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В 1881 году издание под The Medium and Daybreak опубликовало заметку о знаменитом медиуме Лотти Фаулер, которая в результате сильного воздействия на спиритическом сеансе едва не лишилась рассудка. Но спустя  восемнадцать лет всё же потеряла его. И попала в палату для умалишённых в больнице Бельвью.

Фаулер, чьё настоящее имя было Шарлотта Коннолли, родилась в Бостоне в 1846 году. В юности она вообразила себя спиритическим медиумом, сменила имя и начала проводить спиритические сеансы по всей Новой Англии.

Хотя большинство считало её заурядной гадалкой, девушка приобрела известность после переезда в Бриджпорт в 1870 году. Там она предсказала, что в течение недели взрыв на фабрике компании Union Metallic Cartridge нанесёт ущерб имуществу, ранит нескольких работников и убьёт одного человека. Многие рабочие избегали фабрики на той неделе. Предсказание сбылось: через шесть дней в химическом цехе завода произошёл взрыв. Имущество было уничтожено. Люди были ранены. И да, один человек был убит.

За коротким периодом траура последовал гнев, и Фаулер арестовали, посчитав, что она организовала взрыв, чтобы пропиарить себя. Некоторые были готовы сжечь её как ведьму. Доказательств не нашли, но судья настоятельно посоветовал ей покинуть Бриджпорт. Немедленно.

Конечно, новости о её предсказании разлетелись, а вместе с ними и известность. Она снова гастролировала по Новой Англии, делая сенсационные предсказания, которые, по слухам, сбывались. Затем женщина отправилась за границу, в Европу, и, в конце концов, поселилась в Лондоне.

Фаулер поражала многих своими талантами. Одна из таких историй, опубликованная в том же 1881 году в издании The Medium and Daybreak, продемонстрировала способность узнавать личные подробности из прошлого и настоящего и предсказывать грядущие события:

Несколько лет назад мой племянник, которого я очень любил, случайно утонул, купаясь в море. Он был смышлёным, умным мальчиком и время от времени проводил со мной время. Я остро ощутил его потерю и очень хотел получить от него сообщение через медиума, не зная обстоятельств. Я немедленно отправился в Лондон и обратился к мисс Фаулер, не назвав ни своего имени, ни адреса, ни цели визита. Я сказал ей, что хотел бы побеседовать с ней. Её первыми словами, когда я вошёл в транс, были: «Вы пришли с миссией, а не для удовольствия». Затем она рассказала мне о многих важных событиях моей жизни, подробно описала мою жену и других членов семьи, мое окружение, бизнес и т. д. Она точно сказала мне, сколько у меня живых братьев и сестер и сколько умерло. Она сказала: «Ваша мать умерла; она умерла несколько лет назад», - и описала её. «У вас есть брат в Америке», - всё это было верно. Затем она подробно рассказала о двух недавних похоронах в моей семье с примечательными событиями, связанными с ними. Она также описала и назвала имя духа-проводника, что подтвердило предыдущие сообщения, переданные через других медиумов. Затем были описаны мои прошлые, настоящие и будущие дела, а также даны полезные советы на будущее.

Просидев около получаса, когда я уже начал опасаться, что не получу того, чего так страстно желал, она сказала мне: «Я вижу позади вас маленького мальчика»; точно описала его внешность и нрав и даже назвала имя, которым его обычно называли, что является сокращением его настоящего имени; рассказала все обстоятельства, связанные с несчастным случаем, обнаружением тела и т. д., и имитировала в своем лице акт утопления. Чтобы доказать, что это не было чтением мыслей, в связи с этим печальным случаем были описаны некоторые происшествия, которые я не знал, но которые подтвердились по возвращении домой.

От начала и до конца спиритического сеанса это было одно удивительное разгадывание моей внутренней жизни и её ассоциаций. Поскольку многое в нём касалось семейных вопросов, я не могу изложить их здесь. Достаточно сказать, что спиритический сеанс был для меня большим утешением и пользой и является одним из самых необычных событий в моей жизни. Пусть любой человек обратится к мисс Фаулер и попросит провести сеанс, как это сделал я, без предубеждения, и я уверен, что он не останется разочарованным.

В других местах, согласно записям спиритуалистов, Фаулер предсказала, что принц Уэльский будет ранен во время поездки, и что его кучер будет убит. В Санкт-Петербурге она предсказала убийство Александра II в 1881 году. Как и жители Бриджпорта, жители Петербурга не были в восторге от этой жуткой женщины. Посчитав её опасной, они заставили её уехать.

При всех своих удачах у неё была и доля промахов. Один из посетителей-скептиков перед началом сеанса спросил, как так получилось, что «духи приходят по призыву любого медиума, который решил дать объявление о сеансах по пять шиллингов за голову». В ответ Фаулер сказала, что «духи были специально уполномочены следить за этими объявлениями, и поэтому это такой же бизнес, как и любой другой».

«Почти всё, что мне говорили, было противоположно тому, что было на самом деле», - писал он. «Некоторые вещи были, безусловно, верны, но казались результатом догадок, а не интуиции - на самом деле, я уверен, что дух задавал мне гораздо больше вопросов о моих делах, чем я ей».

Успехи, как и в случае с любым медиумом, звучат громче, чем многочисленные неудачи. Особенно у тех, кто склонен верить в то, что духи говорят с того света.

Но, в конце концов, её успех сошёл на нет. К тому времени, когда Фаулер вернулась в Соединенные Штаты в 1881 году, о ней почти забыли. Возможно, безвестность привела к одиночеству и её безумию. А, возможно, разум измучили голоса духов, звучавшие в голове. Или же это были мысли обо всех людях, которых она одурачила?

Фаулер умерла вскоре после того, как попала в лечебницу Бельвью в Нью-Йорке, в июле 1899 года.

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Метки: Лотти Фаулер   Шарлотта Коннолли   дух   история   медиум   обман   общение   ответ   спиритуализм   экстрасенс   
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Mishganer 13 минут назад
Мистицизм пристанище слабых духом и головой!
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