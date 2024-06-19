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Тратили больше на собаку, чем на слуг: на самую богатую семью Британии подали в суд

Тратили больше на собаку, чем на слуг: на самую богатую семью Британии подали в суд

Автор:
19 июня 2024 09:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СУД   в мире   люди   новости   самая богатая семья   трата денег   фото   
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Дело будет рассматривать в Швейцарии, где у семьи миллиардеров Хиндуджа вилла на Женевском озере.

Самая богатая семья Британии потратила больше на собаку, чем на слуг, которым платили всего 8 долларов за работу по 18 часов в день на их вилле на Женевском озере. На семейство Хиндуджа, чье личное состояние оценивают в 50 миллиардов долларов, подали в суд. Иск по делу о торговле людьми заслушает швейцарский суд.

Прокурор заявил, что документ показывает, что семья тратила тысячи долларов в год на домашних животных, а команда юристов семьи миллиардеров уже заявила, что требования о продолжительности рабочего времени были "преувеличением".

По словам прокурора Ива Бертоссы, миллиардер Хиндуджа заплатил одному сотруднику семь швейцарских франков, или всего 8 долларов, за рабочий день, который длился целых 18 часов.

Бертосса указал на документ под названием "Домашние животные", который, по его словам, показывает, что семья потратила 8 584 франка (почти 10 тысяч долларов) в год на свою собаку.

Прокурор заявил, что семья эксплуатировала домашний персонал и ограничивала его свободу, сославшись на показания рабочих и слуг, а также на доказательства, представленные в ходе расследования.

Иск был подан против четырех членов семьи: бизнесмена Пракаша Хиндуджи, его жены Камаль, их сына Аджая и его жены Намраты, чьи адвокаты заявили, что отклоняют иски.

Семье предъявлены обвинения в торговле людьми, в основе которых лежат утверждения о том, что они незаконно ввозили сотрудников в Швейцарию и вывозили ее из Швейцарии после конфискации их паспортов.

Слугам также не разрешалось покидать дом своего работодателя без разрешения, и им платили за работу в Индии, а это означает, что у них не было швейцарских франков, что, как считает прокурор, ограничивало их свободу в Швейцарии.

Команда юристов семьи утверждает, что обвинение ошибается и к слугам относились, как к членам семьи: они даже вместе смотрели фильмы.

Адвокат миллиардеров также заявил, что официальные зарплаты не отражают реальное состояние дел и заявил, что были еще льготы: питание и жилье. И слуги-индусы в принципе зарабатывали куда больше, чем если бы они работали на родине, в Индии.

Сын миллиардера заявил, что вообще не знал, сколько платят слугам, поскольку подбором персонала занималась компания Hinduja Group в Индии.

Судебный процесс начался в понедельник после того, как на прошлой неделе семья и трое сотрудников достигли соглашения по гражданскому делу. Однако на этой неделе уголовный процесс Прокурор Бертосса призвал приговорить Пракаша и его жену к пяти с половиной годам тюремного заключения, а их сына с женой — к четырем с половиной годам лишения свободы.

Он сказал, что семью также следует заставить покрыть 1 миллион франков судебных издержек и внести 3,5 миллиона франков в компенсационный фонд для персонала.

Кто такой Пракаш Хиндуджа

Семья Хиндуджа является самой богатой в Британии, ее собственный капитал превышает 37 миллиардов фунтов стерлингов (около 50 миллиардов долларов).

Пракаш является европейским председателем Hinduja Group, а его старший брат Гопи — глобальным главой конгломерата, включающего такие сектора, как автомобилестроение, нефть и банковское дело.

Семья также владеет элитной недвижимостью в Лондоне, в том числе дорогим отелем Raffles в Уайтхолле, который открылся в прошлом году и где самый дорогой номер стоит 25 000 фунтов стерлингов за ночь.

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Метки: СУД   в мире   люди   новости   самая богатая семья   трата денег   фото   
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Serg2001 Полчаса назад
- Какие деньги, брат?! Давай лучше телик вместе посмотрим...

Семейка Скруджей.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3041 пост (2954 в горячем)

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