Тратили больше на собаку, чем на слуг: на самую богатую семью Британии подали в суд

Самая богатая семья Британии потратила больше на собаку, чем на слуг, которым платили всего 8 долларов за работу по 18 часов в день на их вилле на Женевском озере. На семейство Хиндуджа, чье личное состояние оценивают в 50 миллиардов долларов, подали в суд. Иск по делу о торговле людьми заслушает швейцарский суд.

Прокурор заявил, что документ показывает, что семья тратила тысячи долларов в год на домашних животных, а команда юристов семьи миллиардеров уже заявила, что требования о продолжительности рабочего времени были "преувеличением".

По словам прокурора Ива Бертоссы, миллиардер Хиндуджа заплатил одному сотруднику семь швейцарских франков, или всего 8 долларов, за рабочий день, который длился целых 18 часов.

Бертосса указал на документ под названием "Домашние животные", который, по его словам, показывает, что семья потратила 8 584 франка (почти 10 тысяч долларов) в год на свою собаку.

Прокурор заявил, что семья эксплуатировала домашний персонал и ограничивала его свободу, сославшись на показания рабочих и слуг, а также на доказательства, представленные в ходе расследования.

Иск был подан против четырех членов семьи: бизнесмена Пракаша Хиндуджи, его жены Камаль, их сына Аджая и его жены Намраты, чьи адвокаты заявили, что отклоняют иски.