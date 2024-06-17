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"Горжусь этим": мужчина заплатил $361 тысячу, чтобы стать многодетным отцом-одиночкой

"Горжусь этим": мужчина заплатил $361 тысячу, чтобы стать многодетным отцом-одиночкой

Автор:
17 июня 2024 08:58
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   дети   история   люди   многодетный отец   новости   одиночка   отец   фото   
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Натан Чан говорит, что сейчас в его жизни нет никого, кроме детей, но все еще может измениться.

39-летний Натан Чан из Альберты (Канада) потратил $361 тысячу, чтобы стать отцом-одиночкой. Мужчина, которому 10 лет отказывали в усыновлении ребенка, воспользовался донорством яйцеклеток и услугами суррогатных матерей.

Сейчас Натан стал счастливым отцом двух дочерей и одного сына.

"Иметь детей — это лучшее решение в моей жизни. Горжусь тем, что стал отцом-одиночкой по собственному выбору", — говорит мужчина, который захотел создать семью без партнерши еще в 2010 году.

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Однако канадец испытывает на себе безумное давление со стороны общества.

"Годами я сосредотачивался на работе и путешествиях, ожидая, когда в моей жизни появится правильный человек, чтобы мы могли стать родителями вместе, но не сложилось", — рассказывает Чан.

Все его трое детей зачаты с помощью трех разных суррогатных матерей: старшей дочери Нанетт исполнилось шесть лет, сыну Ньютону — три, а самой маленькой Нептун Нине — два.

"На создание моей семьи ушло больше десяти лет, но когда я смотрю на детей, то понимаю, что это того стоило. Надеюсь, поделившись своей историей, вдохновлю других холостых мужчин изучить все возможные варианты, чтобы стать отцами", — добавляет мужчина.

Когда Натана спрашивают о личной жизни, он отвечает, что в его жизни нет никого, кроме детей, но все еще может измениться.

Источник:

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Метки: в мире   дети   история   люди   многодетный отец   новости   одиночка   отец   фото   
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Alorous
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