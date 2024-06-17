"Горжусь этим": мужчина заплатил $361 тысячу, чтобы стать многодетным отцом-одиночкой

Натан Чан говорит, что сейчас в его жизни нет никого, кроме детей, но все еще может измениться.
39-летний Натан Чан из Альберты (Канада) потратил $361 тысячу, чтобы стать отцом-одиночкой. Мужчина, которому 10 лет отказывали в усыновлении ребенка, воспользовался донорством яйцеклеток и услугами суррогатных матерей.
Сейчас Натан стал счастливым отцом двух дочерей и одного сына.
"Иметь детей — это лучшее решение в моей жизни. Горжусь тем, что стал отцом-одиночкой по собственному выбору", — говорит мужчина, который захотел создать семью без партнерши еще в 2010 году.
Однако канадец испытывает на себе безумное давление со стороны общества.
"Годами я сосредотачивался на работе и путешествиях, ожидая, когда в моей жизни появится правильный человек, чтобы мы могли стать родителями вместе, но не сложилось", — рассказывает Чан.
Все его трое детей зачаты с помощью трех разных суррогатных матерей: старшей дочери Нанетт исполнилось шесть лет, сыну Ньютону — три, а самой маленькой Нептун Нине — два.
"На создание моей семьи ушло больше десяти лет, но когда я смотрю на детей, то понимаю, что это того стоило. Надеюсь, поделившись своей историей, вдохновлю других холостых мужчин изучить все возможные варианты, чтобы стать отцами", — добавляет мужчина.
Когда Натана спрашивают о личной жизни, он отвечает, что в его жизни нет никого, кроме детей, но все еще может измениться.
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