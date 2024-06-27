Корейцы больше не хотят быть поп-звездами

Интересная статистика от крупных продюсерских агентств Южной Кореи – все меньше людей записываются в трейни. Трейни – это такой ученик, который прошел первичный отбор в айдолы. Если он будет тренироваться и показывать результат, продюсеры его выберут и будут раскручивать как поп-айдола.
Так вот, почти на 40% сократилось количество «абитуриентов в айдолы» всего за два года – с 1 895 человек до 1 170.
С чего бы это?
Причин сами трейни и молодые талантливые корейцы называют несколько.
Во-первых, через интернет просочилась правда. И то, как жестоки продюсеры в оценки внешности, что порой унижает девушек. И то, что многих отправляют на убийственные диеты, иначе те будут весить 50 килограмм, а разве девушка-идол может столько весить?
В общем, многие просто реально оценивают будущее, что они не способны пройти такие издевательства ради эфемерного шанса стать поп-звездой и все равно петь по контракту не то, что ты любишь, а то, что тебе продюсеры скажут.
Второе – дурацкие унижающие контракты с трейни и айдолами. Самый известный пункт (помимо того, что тебе нельзя стричься, набирать вес, слишком часто дышать) - тебе нельзя встречаться и иметь отношения. Ведь девочкам нравится фантазировать, что их любимый актер или певец свободен, значит - у них есть шанс.
Это правило находится вообще за гранью добра и зла, так как выходит за рамки социального поведения и напрямую диктует личное.
А если айдол влюбится, но ему запретят любить, а потом он с травмой потери на всю жизнь? Никто не хочет упустить своего человека.
Ну и третья причина – статистическая. В последние годы шанс дебютировать дают все меньшему и меньшему количеству трейни.
Корейскую поп-музыку любят во всем мире – все смазливые, танцуют технично, но рынок перенасыщен. Уже вышедшие «девочковые» и «мальчиковые» группы успешны и раскручены, больше – не надо.
Если раньше шанс выступать давали 80% трейни, то после 2020 года – только 20%. Отчасти это более жесткие рамки ввиду того, что на сцене и без трейни полно поющих красавчиков. Отчасти – сами трейни решают уйти, так как не видят большого преимущества терпеть все это ради того, чтобы быть звездой.
У корейских подростков сменились приоритеты. Раньше жизнь популярного певца казалась им радужной, полной славы и любви миллионов людей. Теперь она видится, как кабала с рабской работой и низким процентов стать одним из нескольких высокооплачиваемых.
Думаю, это отличный здоровый тренд. Может, в корейской музыке перестанут штамповать клонов и начнут работать над индивидуальными проектами-личностями.
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