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Корейцы больше не хотят быть поп-звездами

Корейцы больше не хотят быть поп-звездами

Автор:
27 июня 2024 08:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Поп Звезды   в мире   корейцы   люди   новости   сцена   
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Интересная статистика от крупных продюсерских агентств Южной Кореи – все меньше людей записываются в трейни. Трейни – это такой ученик, который прошел первичный отбор в айдолы. Если он будет тренироваться и показывать результат, продюсеры его выберут и будут раскручивать как поп-айдола.

Так вот, почти на 40% сократилось количество «абитуриентов в айдолы» всего за два года – с 1 895 человек до 1 170.

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С чего бы это?

Причин сами трейни и молодые талантливые корейцы называют несколько.

Во-первых, через интернет просочилась правда. И то, как жестоки продюсеры в оценки внешности, что порой унижает девушек. И то, что многих отправляют на убийственные диеты, иначе те будут весить 50 килограмм, а разве девушка-идол может столько весить?

В общем, многие просто реально оценивают будущее, что они не способны пройти такие издевательства ради эфемерного шанса стать поп-звездой и все равно петь по контракту не то, что ты любишь, а то, что тебе продюсеры скажут.

Второе – дурацкие унижающие контракты с трейни и айдолами. Самый известный пункт (помимо того, что тебе нельзя стричься, набирать вес, слишком часто дышать) - тебе нельзя встречаться и иметь отношения. Ведь девочкам нравится фантазировать, что их любимый актер или певец свободен, значит - у них есть шанс.

Это правило находится вообще за гранью добра и зла, так как выходит за рамки социального поведения и напрямую диктует личное.

А если айдол влюбится, но ему запретят любить, а потом он с травмой потери на всю жизнь? Никто не хочет упустить своего человека.

Ну и третья причина – статистическая. В последние годы шанс дебютировать дают все меньшему и меньшему количеству трейни.

Корейскую поп-музыку любят во всем мире – все смазливые, танцуют технично, но рынок перенасыщен. Уже вышедшие «девочковые» и «мальчиковые» группы успешны и раскручены, больше – не надо.

Если раньше шанс выступать давали 80% трейни, то после 2020 года – только 20%. Отчасти это более жесткие рамки ввиду того, что на сцене и без трейни полно поющих красавчиков. Отчасти – сами трейни решают уйти, так как не видят большого преимущества терпеть все это ради того, чтобы быть звездой.

У корейских подростков сменились приоритеты. Раньше жизнь популярного певца казалась им радужной, полной славы и любви миллионов людей. Теперь она видится, как кабала с рабской работой и низким процентов стать одним из нескольких высокооплачиваемых.

Думаю, это отличный здоровый тренд. Может, в корейской музыке перестанут штамповать клонов и начнут работать над индивидуальными проектами-личностями.

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Метки: Поп Звезды   в мире   корейцы   люди   новости   сцена   
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Мурчелло 3 минуты назад
Ипать проблема.
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Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 320 постов (307 в горячем)

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