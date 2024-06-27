Корейцы больше не хотят быть поп-звездами

В общем, многие просто реально оценивают будущее, что они не способны пройти такие издевательства ради эфемерного шанса стать поп-звездой и все равно петь по контракту не то, что ты любишь, а то, что тебе продюсеры скажут.

Второе – дурацкие унижающие контракты с трейни и айдолами. Самый известный пункт (помимо того, что тебе нельзя стричься, набирать вес, слишком часто дышать) - тебе нельзя встречаться и иметь отношения. Ведь девочкам нравится фантазировать, что их любимый актер или певец свободен, значит - у них есть шанс.