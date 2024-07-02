Илон Маск посоветовал 11 аудиокниг, которые дадут вам базовое представление об истории, политике и экономике

Деду Байдену давно пора на пенсию

Женщина пыталась переплыть реку с пираньями, чтобы рассказать "правду" об Илоне Маске

Кениец сгенерировал фото чернокожего Илона Маска и начал сбор средств на «воссоединение с отцом»

Всё, расходимся. Илон Маск признал Крым российским

В США хотят проверить Илона Маска за его «дружественную позицию» к России

Прошла любовь, завяли помидоры: на Украине стали заклеивать плакаты с Илоном Маском, из-за того,...