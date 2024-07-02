Илон Маск посоветовал 11 аудиокниг, которые дадут вам базовое представление об истории, политике и экономике

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Предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальных сетях опубликовал одиннадцать аудиокниг об истории.
Запоминаем:
«История цивилизации» Уильяма Дюранта;
«Илиада» Гомера;
«Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека;
«Американский Цезарь» Уильяма Манчестера;
«Мастера судьбы» Дэвида Кушнера;
«Цена разрушения» Адама Туза;
«В стальных грозах» Эрнста Юнгера;
«Августовские пушки» Барбары Такман;
«Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря;
«Двенадцать против богов» Уильяма Болито;
«Чингисхан» Джека Уэзерфорда.
«История цивилизации» Уильяма Дюранта;
«Илиада» Гомера;
«Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека;
«Американский Цезарь» Уильяма Манчестера;
«Мастера судьбы» Дэвида Кушнера;
«Цена разрушения» Адама Туза;
«В стальных грозах» Эрнста Юнгера;
«Августовские пушки» Барбары Такман;
«Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря;
«Двенадцать против богов» Уильяма Болито;
«Чингисхан» Джека Уэзерфорда.
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