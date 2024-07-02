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Илон Маск посоветовал 11 аудиокниг, которые дадут вам базовое представление об истории, политике и экономике

Илон Маск посоветовал 11 аудиокниг, которые дадут вам базовое представление об истории, политике и экономике

Автор:
02 июля 2024 11:43
Метки: Илон Маск   Политика   история   книги   
867
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Предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальных сетях опубликовал одиннадцать аудиокниг об истории.

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Метки: Илон Маск   Политика   история   книги   
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9  комментариев
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13k
Krapiv Час назад
Базовое представление об истории, политике и экономике:
Учебник истории
"Незнайка на Луне"
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8k
evenSeven 17 минут назад
В «История цивилизации» Уильяма Дюранта 11 томов, вообще-то. Ну, силен Илан, если не свистит.
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12k
Juli 18 минут назад
базовое представление об истории, политике и экономике можно получить не из 11 книг, а из 11 классов средней школы. Также как и базовое представление обо всех основных дисциплинах.
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Denissg Час назад
А говорили, умный чел. Умный аудиокнигу не посоветовал бы.
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64k
turyst Час назад
Аудиокниг?
Что, в Америке, читать уже совсем разучились?
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35k
Ego sum qui sum Час назад
Рекомендации этого человека заслуживают внимания, но делать ради этого пост?
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 616 постов (623 в горячем)

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