В Москве мигрант затушил свечи в церкви и заработал уголовное дело

Кроме того, злоумышленник толкнул прихожанку, которая сделала ему замечание.
Гражданин Таджикистана заявился в одну из церквей на юго-западе Москвы, задул свечи и напал на прихожанку, когда та сделала ему замечание. Инцидент произошёл вчера днём, 18 июня.
Сообщается, что 20-летнего мигранта уже задержали. В Следственном комитете сообщили, что таджик действовал с целью оскорбить религиозные чувства православных и возбудили соответствующее уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), - говорится в Telegram-канале столичного СК.
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В СК добавили, что сегодня следователи будут ходатайствовать об избрании мигранту меры пресечения в виде заключения под стражу. По предъявленному обвинению гражданину Таджикистана грозит до года колонии.
Непонятно, чем руководствовался "незаменимый специалист". Неужели захотел домой, но не было денег на обратный билет?
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Думаю, что долго он в гостях не задержится