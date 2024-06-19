В Москве мигрант затушил свечи в церкви и заработал уголовное дело

В СК добавили, что сегодня следователи будут ходатайствовать об избрании мигранту меры пресечения в виде заключения под стражу. По предъявленному обвинению гражданину Таджикистана грозит до года колонии.



Непонятно, чем руководствовался "незаменимый специалист". Неужели захотел домой, но не было денег на обратный билет?