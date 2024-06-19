FISHKINET
Сообщество Криминал 3176 постов • 393 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и заработал уголовное дело

В Москве мигрант затушил свечи в церкви и заработал уголовное дело

Автор:
19 июня 2024 10:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Церковь   мигрант   оскорбление чувств верующих   следственный комитет   уголовное дело   
1438
1
1

Кроме того, злоумышленник толкнул прихожанку, которая сделала ему замечание.

Гражданин Таджикистана заявился в одну из церквей на юго-западе Москвы, задул свечи и напал на прихожанку, когда та сделала ему замечание. Инцидент произошёл вчера днём, 18 июня.

Сообщается, что 20-летнего мигранта уже задержали. В Следственном комитете сообщили, что таджик действовал с целью оскорбить религиозные чувства православных и возбудили соответствующее уголовное дело.


Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), - говорится в Telegram-канале столичного СК.

В СК добавили, что сегодня следователи будут ходатайствовать об избрании мигранту меры пресечения в виде заключения под стражу. По предъявленному обвинению гражданину Таджикистана грозит до года колонии.


Непонятно, чем руководствовался "незаменимый специалист". Неужели захотел домой, но не было денег на обратный билет?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   Церковь   мигрант   оскорбление чувств верующих   следственный комитет   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Сергей 41 минуту назад
Ну домой то он обязан свалить,вместе с семьёй и друзьями.только пусть посидит на дорожку...года так 2,3.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иванов Петров Сидоров Минуту назад
Пора их стрелять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 2 минуты назад
Их, этих зверей поганых, нужно тупо в минус загонять сразу, иначе этот генетический мусор скоро окончательно распояшется, пока чинуши жуя сопли и считая откаты завозят их сюда всё больше и больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex 4 минуты назад
Такое впечатление, что чуркам дали команду "разжигать", что ни день, то новость про их провокации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Олег 9 минут назад
"в полицию звони, а я пока видосик сниму".... поломать Джамшуту руки и ноги надо было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave 10 минут назад
Мигранты это безмозглые обезьяны, они никогда не станут людьми, не обретут человеческое поведение, навыки, возможности и тем более лицо. Это тупые, примитивные бабуины. Только отстрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152k
parallax 14 минут назад
Я этот фейс уже где-то видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 15 минут назад
На лице отражена мудрость предков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Андрей 21 минуту назад
Ещё бы дочери Собянина его в СИЗО отмудохали. Алаверды, так сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 22 минуты назад
Рожа дауна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Типа граф Полчаса назад
С ковриком такой , масульманин фигов , перед аллахом выслуживается .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
max Полчаса назад
нужно поступить по христианки, медленно сжечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Echo Полчаса назад
такой молодой, а уже чурка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Тут не замечание нужно делать, а сразу, без предисловий, кадилом в лоб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
b_e_l_i_a_l 49 минут назад
вот же мразь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 49 минут назад
Глупый овцелюб считает, что можно учить хозяев дома, находясь в гостях?
Думаю, что долго он в гостях не задержится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex 53 минуты назад
Поганая свинья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Kostick 57 минут назад
сраный душман. поместить это насекомое в хлев со свиньями, на пару лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Андрей Час назад
повесить ублюдка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2164 поста (2173 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

228099



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о...
Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику
Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#позитив#конфликт#факты#фильм#интересное#Ynews#Спорт
#в мире#Прикол#история#кошка#машина#США#улыбнуло#сарказм#кино#Германия
#животные#интересно#забавно#новости#Китай#кот#собака#Девушка#Москва#СУД
Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику Единственный вид спорта, куда еще не приплели политику В Ставропольском крае две цыганки избили до смерти пенсионера, который отказался заниматься с ними сексом В Ставропольском крае две цыганки избили до смерти пенсионера, который отказался заниматься с... Звезда "Битвы экстрасенсов", которая обвиняется в мошенничестве, устроила истерику в суде Звезда "Битвы экстрасенсов", которая обвиняется в мошенничестве, устроила истерику в суде В Набережных Челнах любовник-мигрант ограбил и убил сожительницу, которая ушла к нему от мужа и взрослых сыновей В Набережных Челнах любовник-мигрант ограбил и убил сожительницу, которая ушла к нему от мужа и... В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета В Москве две медсестры изрисовали памятник по заданию мошенников В Москве две медсестры изрисовали памятник по заданию мошенников

На что жалуетесь?

Вернуться