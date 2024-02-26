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В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета

В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета

Автор:
26 февраля 2024 18:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   мигрант   ограбил   прокуратура Москвы   разбой   уголовное дело   
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36-летний мигрант решил поиграть в полицейского. Под угрозой применения "оружия" понаехавший отобрал у прохожего паспорт и телефон.

Странный мужчина подошёл к 19-летнему парню возле одного из домов на Долгопрудненском шоссе. Угрожая "пистолетом", он потребовал показать ему документы и телефон, а затем захотел увидеть содержимое карманов молодого человека. Он стал спрашивать, употребляет ли тот наркотики и, получив отрицательный ответ, заявил, что парень должен пройти с ним якобы в "отдел полиции" для дальнейших разбирательств.


Молодому человеку удалось сбежать, он попросил прохожих вызывать полицию, и уже через некоторое время бандит был задержан.


При себе у мигранта был найден украденный у студента смартфон, кухонный нож и зажигалка в форме пистолета. . В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанный заключен под стражу, где будет находиться до суда.


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Метки: Видео   Москва   мигрант   ограбил   прокуратура Москвы   разбой   уголовное дело   
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10  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
Этно-бандит, этно-бандит - грязная, ипаная чурка!
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549
Александр Поляков 5 минут назад
абу-бандит
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248
CyraxMotorsport 8 минут назад
Обезьяна йобанная,до бандита еще расти и расти...
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8k
Умница-красавица Полчаса назад
Чезанах? Какой еще «этно-бандит»?!Долой niдорские эвфемизмы. Черножопая скотина и есть черножопая скотина
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5k
Руслан 53 минуты назад
Ну слава те Господи, что не «хулиганство» в этот раз. А то у нас по отношению к макакам только одна статья - хулиганство.
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21k
Shtoppi Час назад
называйте 364ных чурок 364ными чурками. не нужно приукрашивать их убогие сущности красивыми речевыми оборотами, типа "этно-бандит" и все в том же духе.
если назвать кучу говна золотом, от этого говно золотом не станет и все также смердеть будет.
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8k
Allmaster Час назад
Эко как чурок стали называть - этнобандиты...
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Schreibikus

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