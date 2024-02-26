В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета

36-летний мигрант решил поиграть в полицейского. Под угрозой применения "оружия" понаехавший отобрал у прохожего паспорт и телефон.
Странный мужчина подошёл к 19-летнему парню возле одного из домов на Долгопрудненском шоссе. Угрожая "пистолетом", он потребовал показать ему документы и телефон, а затем захотел увидеть содержимое карманов молодого человека. Он стал спрашивать, употребляет ли тот наркотики и, получив отрицательный ответ, заявил, что парень должен пройти с ним якобы в "отдел полиции" для дальнейших разбирательств.
Молодому человеку удалось сбежать, он попросил прохожих вызывать полицию, и уже через некоторое время бандит был задержан.
При себе у мигранта был найден украденный у студента смартфон, кухонный нож и зажигалка в форме пистолета. . В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанный заключен под стражу, где будет находиться до суда.
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если назвать кучу говна золотом, от этого говно золотом не станет и все также смердеть будет.