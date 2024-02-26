В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета

Молодому человеку удалось сбежать, он попросил прохожих вызывать полицию, и уже через некоторое время бандит был задержан.

При себе у мигранта был найден украденный у студента смартфон, кухонный нож и зажигалка в форме пистолета. . В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанный заключен под стражу, где будет находиться до суда.