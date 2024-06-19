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"Люди паниковали": мужчина в истерике начал выбрасывать вещи с крыши небоскреба

"Люди паниковали": мужчина в истерике начал выбрасывать вещи с крыши небоскреба

Автор:
19 июня 2024 10:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вещи   Видео   выбрасывать вещи с крыши   небоскреб   новости   фото   
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33-летний Жан Оливье из США во время истерики начал выбрасывать кресла для газона и другие предметы с 20-этажной высотки в центре Манхэттена (Нью-Йорк). Эти вещи едва не задели прохожих на улице.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что Оливье посетил Генеральное консульство Гаити, где пожаловался на жилищные условия, а затем разозлился и выбросил стул и еще несколько других предметов из окна. Тем временем мимо здания проезжал мотоциклист, который едва успел увернуться и, к счастью, не получил травм.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами из здания через дорогу, можно увидеть, как разъяренный мужчина размахивает руками. По словам одного из свидетелей Модибо Чиссоко, это продолжалось около получаса.

"Видел, как много людей оглядывались, паниковали, а потом приехала полиция", — отметил он в интервью журналистам.

Полицейские, прибывшие по вызову, нашли нарушителя общественного порядка и надели на него наручники.

По словам правоохранителей, Оливье обвиняют в краже со взломом, причинении вреда по неосторожности, хулиганстве и незаконном проникновении в здание. Расследование этого инцидента продолжается.

Кстати, здание, где произошел курьезный случай, спроектировано в 1955 году компанией Emery Roth & Sons. В 1993 году его реконструировал всемирно известным архитектор Дер Скатт, который является автором "башни Трампа".

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Метки: Вещи   Видео   выбрасывать вещи с крыши   небоскреб   новости   фото   
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Alorous
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