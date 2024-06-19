"Люди паниковали": мужчина в истерике начал выбрасывать вещи с крыши небоскреба

Источники в правоохранительных органах сообщают, что Оливье посетил Генеральное консульство Гаити, где пожаловался на жилищные условия, а затем разозлился и выбросил стул и еще несколько других предметов из окна. Тем временем мимо здания проезжал мотоциклист, который едва успел увернуться и, к счастью, не получил травм.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами из здания через дорогу, можно увидеть, как разъяренный мужчина размахивает руками. По словам одного из свидетелей Модибо Чиссоко, это продолжалось около получаса.