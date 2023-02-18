Сколько этажей у самого маленького небоскрёба в мире

Это здание называется самым маленьким небоскрёбом в мире по довольно забавной причине – с учётом того, что его высота всего 12 метров, да и выглядит оно так себе, слово небоскрёб тут кажется максимально неуместным. Но сначала предыстория.
В 1912-м году в окрестностях городка Wichita Falls была найдена нефть. На тот момент это означало буквально великое переселение народа – в городе перестало хватать места для проживания и нарисовался дефицит оффисных помещений.
Это означало, что любой "стартап" в области строительства обещал хорошие барыши, ведь клиенты сами ждут любых предложений.
Некий инженер по имени Дж. Макмагон предложил построить в городке, в котором, кажется, домов больше 2-3 этажей не было вообще, построить настоящий небоскрёб.
Тема эта тогда была модная, так что инвесторы быстро нашлись. Происходило это не как сейчас, когда вкладывается одна компания или фонд, а скорей как покупка долей в проекте частными лицами.
Так или иначе, набралось аж 200 тысяч долларов, что на тот момент было внушительной суммой (хотя для небоскрёба получалось всё равно дёшево – но на это и был расчёт).
Дж. Макмаон нанял людей и начал строительство и даже закончил его в срок, только инвесторы увидели совершенно не то, что ожидали – а вот этот 4-этажный домик, который, конечно, на фоне окружающих построек вполне выделяется своей высотой, но всё же небо не скребёт.
Так в чём же прикол?
А в том, что в документах (в том числе, видимо, договорах с инвесторами) была указана высоту в 480 – как уж там это было прописано, неясно, но все были уверены, что речь идёт о футах (то есть 150 метров), а речь шла о дюймах.
Итоговая высота здания получилась точно по проекту – всего 12 метров, то есть те самые "обещанные" 480 дюймов, что равно всего 40 футам.
Понятное дело, что инвесторы пошли в суд (удивительно, что не просто бить морду за такое надувательство), но проиграли – в бумагах всё было как надо, хотя, видимо, и "мелким шрифтом в самом низу".
О дальнейшей судьбе Дж. Макмагона нам ничего неизвестно, но заработал он на этой своём "стартапе" неплохо. Тем более, что инвесторы всё равно бы пролете – запасы нефти возле Уичито-Фолсе закончились довольно быстро и спрос на офисную недвижимость вернулся к старому уровню.
Зато дом теперь называют Newby-McMahon ("Новострой Макмагона") – так что имя своё хитрый инженер увековечить сумел. НУ и город получил каку-никакую, но достопримечательность.
Источник:
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