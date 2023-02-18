Сколько этажей у самого маленького небоскрёба в мире

В 1912-м году в окрестностях городка Wichita Falls была найдена нефть. На тот момент это означало буквально великое переселение народа – в городе перестало хватать места для проживания и нарисовался дефицит оффисных помещений.

Это означало, что любой "стартап" в области строительства обещал хорошие барыши, ведь клиенты сами ждут любых предложений.

Некий инженер по имени Дж. Макмагон предложил построить в городке, в котором, кажется, домов больше 2-3 этажей не было вообще, построить настоящий небоскрёб.

Тема эта тогда была модная, так что инвесторы быстро нашлись. Происходило это не как сейчас, когда вкладывается одна компания или фонд, а скорей как покупка долей в проекте частными лицами.