12 уникальных небоскрёбов, которые изменят будущее планеты

Страна: Новая Зеландия

Небоскрёб является потрясающим примером инновационной идеи, которая решает проблему пластикового загрязнения, а также способствует сохранению биоразнообразия и дикой природы. Во-первых, сама башня будет построена из переработанного пластика. Во-вторых, она устроена так, чтобы, двигаясь по естественному течению, собирать пластиковый мусор, который позже будет отправлен на переработку. Ну а в-третьих, благодаря уникальному дизайну, небоскрёб имеет обширные пространства и балконы, на которых могут располагаться деревья и другие природные объекты, которые привлекают птиц, чтобы жить и гнездиться.

И ещё один важный момент: помимо сбора пластика системы небоскрёба предназначены и для устранения разливов нефти в океане.

Третье место: K8 Лесной взлёт