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10 лучших небоскрёбов 2023 года, от вида которых захватывает дух

10 лучших небоскрёбов 2023 года, от вида которых захватывает дух

Автор:
20 декабря 2023 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   захватывает дух   здание   красота   небоскрёб   фото   
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Конец года — это пора подведения итогов в самых разнообразных сферах. Больше всего в информационном поле мелькают всевозможные рейтинги, которые касаются сферы развлечений и известных личностей. Но есть и менее очевидные, но не менее интересные топы.

Например, портал Dezeen составил обзор, в котором назвал 10 лучших небоскрёбов мира, построенных (или достроенных) в этом году.

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Своё название небоскрёб получил благодаря террасам, которые как бы обвивают здание. Высота «Спирали» составляет 314 метров.

100-метровый Центр женщин и детей является самым ярким и красочным небоскрёбом данного топа. Он был разработан известным нидерландским архитектурным бюро MVRDV.

Уникальность этого небоскрёба в том, что он сочетает в себе внешние и внутренние жилые пространства, что создаёт уникальный архитектурный дизайн.

Застеклённый волнистый фасад 30-этажного здания символизирует водную рябь. Эффект усиливается и гармонично сочетается с местом расположения небоскрёба, которое находится недалеко от гавани.

Компания SOM осуществила уникальный проект по реставрации 70-летнего небоскрёба. Застеклённый фасад является вторым слоем первоначального классического фасада. Подобная работа призвана показать, как можно обновить старые здания, дизайн которых выбивается из современных архитектурных веяний.

Известный японский архитектор Кенго Кума спроектировал один из самых необычных небоскрёбов этого года. Идея заключалась в сохранении вида и увеличении дополнительного естественного света в квартирах.

Этот брутальный небоскрёб является самым высоким зданием в Бруклине. Он построен над историческим банком Dimes и интегрирован в его подиум. Высота Бруклинской башни составляет 325 метров.

Этот небоскрёб является модернизацией здания, построенного ещё в 1970-х годах. Он является хорошим примером преобразования городской среды и адаптации устаревших зданий к современному миру.

Высота этого небоскрёба составляет 267 метров — оно является самым высоким зданием в Мехико. Овальная форма здания призвана смягчить общий вид и создать формальное сходство с горами, окружающими город.

«Платина» — самый высокий небоскрёб в Сан-Паулу. Здание состоит из 4 блоков разной высоты, что придаёт уникальный вид этому 172-метровому небоскрёбу

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Метки: архитектура   в мире   захватывает дух   здание   красота   небоскрёб   фото   
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kolobok263 10 минут назад
давно бразильская 25-ти этажка небоскребом стала?
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