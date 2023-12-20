10 лучших небоскрёбов 2023 года, от вида которых захватывает дух

Если его вовремя не установить, человеку придет конец

17 зловещих домов и сооружений, которые могли бы стать домом для кинозлодеев

12 шедевров архитектуры, которые остались только на фотографиях

18 домов, которые построены с такими архитектурными причудами, что невольно задумываешься:...

17 несимпатичных и откровенно страшненьких архитектурных сооружений, которые встречаются в...

14 экстремальных домов из разных стран мира, жизнь в которых — это настоящий вызов собственной...