Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить

В начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», в котором будут жить до девяти миллионов человек.
Здание-мегаполис, по заявлению принца, станет самым экологичным в мире. Работы по возведению «Зеркальной линии» длиной в 170 километров, полкилометра высотой и всего 200 метров в ширину продвигаются вовсю.
В Саудовской Аравии рабочие и техника продолжают копать фундамент под город-здание, каждый день приближая проект к реальности. На новых снимках виден масштаб стройки – десятки единиц техники бурят сваи для фундамента, подвозят бетон, вывозят грунт, и всё это происходит днем и ночью, круглые сутки.
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Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
:)