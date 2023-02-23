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Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить

Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить

Автор:
23 февраля 2023 09:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саудовская Аравия   в мире   небоскреб   новости   стройка   фото   
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В начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», в котором будут жить до девяти миллионов человек.

Здание-мегаполис, по заявлению принца, станет самым экологичным в мире. Работы по возведению «Зеркальной линии» длиной в 170 километров, полкилометра высотой и всего 200 метров в ширину продвигаются вовсю.

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В Саудовской Аравии рабочие и техника продолжают копать фундамент под город-здание, каждый день приближая проект к реальности. На новых снимках виден масштаб стройки – десятки единиц техники бурят сваи для фундамента, подвозят бетон, вывозят грунт, и всё это происходит днем и ночью, круглые сутки.

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Метки: Саудовская Аравия   в мире   небоскреб   новости   стройка   фото   
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11  комментариев
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13k
Александр Час назад
- Алло, можно заказать пиццу? Адрес Аравийская пустыня, дом 1, подъезд 1017, этаж 19, квартира 3920498, от лифта 19-я дверь налево, обитая красным ковром.
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6k
5 копеек 11 минут назад
Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строитьПосмотреть
Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить
Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строитьПосмотреть
Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить
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2k
Василий Афиногенов 21 минуту назад
что то как то маловато техники,такими темпами,дай Бог,лет через сто наверное закончат
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43k
Карандаш 37 минут назад
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть.
Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть. Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть. Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть. Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть. Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть. Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
"Автор" из-за спешки не тот сайт, похоже, залез. Земляные работы не очень то интересно смотреть. Город будет представлять собой прямую "линию" из двух соединенных мостами небоскребов, похожих на стены, и открытого пространства между ними. В зданиях хотят разместить жилые, торговые и развлекательные зоны, школы и офисы, а на открытом воздухе высадить большое количество зелени и разбить парки. Постройки планируют облицевать зеркальными фасадами, чтобы подчеркнуть уникальный характер проекта и стереть границу между архитектурой и природой. Подземная транспортная система, проходящая по всей длине мегаструктуры, позволит добраться из одного конца города в другой за 20 минут. Автомобилей в городе не будет. Эта мегаструктура протяженностью 170 километров по северо-западу Саудовской Аравии будет иметь высоту 500 метров и ширину всего 200 метров. Если проект будет реализован, то сооружение станет 12-м по высоте зданием в мире, а также самым длинным.
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6k
Mixalych 54 минуты назад
Интересно было бы взглянуть на проект и инфраструктуру. Подъезды к дому, комуникации, тоннели и переходы, паркинг. Что с воздушными потоками и с редкими, но осадками.
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12k
Kostick Час назад
да уж, тут не получится сказать - "мам, я вокруг дома, и домой!"))
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60
Александр Час назад
Норм общага будет
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816
Николай Час назад
интересно - там песчаные бури бывают? Они не окуеют его откапывать потом
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