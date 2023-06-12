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Британец задержан при восхождении на южнокорейский небоскреб

Британец задержан при восхождении на южнокорейский небоскреб

Автор:
12 июня 2023 11:45
Метки: В Сеуле   в мире   видео   люди   небоскреб   фото   эксрим   
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В Сеуле на 73 этаже 123-этажной Lotte World Tower тормознули британца, который лез наверх по фасаду здания без всякой страховки.

24-летнего Джорджа Кинга-Томпсона заставили сесть в люльку для технического обслуживания и войти внутрь.

Корейцы "обломали" Джорджу попытку рекорда - ранее француз Ален Робер успел добраться до 75 этажа Lotte World Tower. Кстати, она высотой 555 метров.

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Метки: В Сеуле   в мире   видео   люди   небоскреб   фото   эксрим   
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4  комментария
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1k
Darki 2 часа назад
Я никогда не смогу понять таких людей,адреналиновые наркоманы.На чувство самосохранения стоит полный блок.
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3k
Капитошка 48 секунд назад
Британец задержан при восхождении на южнокорейский небоскреб
**********
Поджечь хотел?
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604
Андрей Час назад
Сбросить надо было, следующий не полез бы....
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