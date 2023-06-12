Британец задержан при восхождении на южнокорейский небоскреб

1034
3
1
В Сеуле на 73 этаже 123-этажной Lotte World Tower тормознули британца, который лез наверх по фасаду здания без всякой страховки.
24-летнего Джорджа Кинга-Томпсона заставили сесть в люльку для технического обслуживания и войти внутрь.
Корейцы "обломали" Джорджу попытку рекорда - ранее француз Ален Робер успел добраться до 75 этажа Lotte World Tower. Кстати, она высотой 555 метров.
Видео
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
**********
Поджечь хотел?