Сегодня я узнал, что морские ежи любят носить шляпки

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На самом деле они используют подручные средства, чтобы скрываться от солнечных лучей. Но морские биологи решили воспользоваться этим и начали печатать на 3D-принтерах маленькие шляпы. А морские ежи их с большим удовольствием носят.
Уже даже есть целая индустрия таких шляпок для домашних аквариумов
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Метки: аквариум морские ежи шляпы
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