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Сегодня я узнал, что морские ежи любят носить шляпки

Сегодня я узнал, что морские ежи любят носить шляпки

Автор:
19 июня 2024 10:03
Метки: аквариум   морские ежи   шляпы   
875
6
На самом деле они используют подручные средства, чтобы скрываться от солнечных лучей. Но морские биологи решили воспользоваться этим и начали печатать на 3D-принтерах маленькие шляпы. А морские ежи их с большим удовольствием носят.
Уже даже есть целая индустрия таких шляпок для домашних аквариумов
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Метки: аквариум   морские ежи   шляпы   
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Sheir 3 часа назад
Просто в "Красти Краб" ввели дресс-код.
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