В «Москвариуме» погиб первый в истории России рожденный в неволе детёныш касатки

Первая в истории страны косатка, рожденная в неволе, прожила меньше месяца. Печальную новость сообщила пресс-служба крупнейшего океанариума Европы "Москвариум" на ВДНХ. Малышка появилась на свет в последние дни 2023 года.
Детеныш косатки Наи умер из-за врожденного порока сердца. Болезнь невозможно было диагностировать, так как медицинские исследования в первые месяцы жизни не проводятся из-за опасения навредить и матери и детёнышу.
Причиной смерти стала декомпенсация на фоне врожденного порока сердца, который невозможно было диагностировать.
Специалисты сообщили, что за новорожденной следили лишь визуально, отсадить ее от матери для проведения полноценного медобследования было невозможно:
Любое вмешательство извне могло негативно сказаться на взаимодействии матери и детеныша.
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Звезда «Москвариума» косатка по имени Ная родила малышку 29 декабря. На данный момент Ная является самым крупным обитателем столичных аквариумов (ее вес - около 3 тонн, длина - чуть меньше 6 метров) и, собственно, она стала первой в истории России косаткой, которая благополучно родила в искусственных условиях. Отцом малышки стал другой бывший обитатель «Москвариума» - самец по кличке Норд, который ранее скончался от язвы желудка.
Сложность родов была в том, что человек косатке помогать никак не мог (в России вообще запрещено людям опускаться в воду вместе с этими хищниками), а сама Ная ранее не рожала. При этом косатки дышат воздухом, но рожают именно в воду. И в первые минуты нужно было помочь новорожденному подняться на поверхность и начать дышать.
Так что все в большей степени зависело от самой мамочки. Роды были сложными, длились около десяти часов, но в итоге Ная справилась. Ее дочка при рождении была около двух метров в длину и весила 150 килограммов, - сообщает КП. Однако, прожил китёнок недолго:
Несмотря на удачное завершение сложных родов в декабре и быстрое развитие в первый месяц жизни, 26 января маленькая косатка погибла
, — говорится в сообщении Центра океанографии и морской биологии.
Глава ветеринарной службы "Москвариума" отметила, что Ная, безусловно, переживает потерю детеныша, но позволила увести себя в отдельный вольер и забрать малышку для проведения всех необходимых исследований.
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