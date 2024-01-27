В «Москвариуме» погиб первый в истории России рожденный в неволе детёныш касатки

Сложность родов была в том, что человек косатке помогать никак не мог (в России вообще запрещено людям опускаться в воду вместе с этими хищниками), а сама Ная ранее не рожала. При этом косатки дышат воздухом, но рожают именно в воду. И в первые минуты нужно было помочь новорожденному подняться на поверхность и начать дышать.