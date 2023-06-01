Таинственный патоген превращает морских ежей в скелеты

Исследователи заметили первые признаки ежовой чумы в Средиземном море в начале года. Инвазивный вид ежей в водах возле Греции и Турции начал массово болеть. Оттуда эпидемия, по-видимому, распространилась на юг через Суэцкий канал в Красное море. От тысяч черных морских ежей вида Diadema setosum в Акабском заливе остались только кости.

«Это быстрая и насильственная смерть с потерей огромного объема тканей. Всего за два дня здоровый морской еж превращается в скелет с огромной потерей тканей. Некоторые трупы выбрасывает на берег, но большинство морских ежей пожираются полностью», — рассказал зоолог Омри Бронштейн.