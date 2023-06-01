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Таинственный патоген превращает морских ежей в скелеты

Таинственный патоген превращает морских ежей в скелеты

Автор:
01 июня 2023 07:42
Сообщество : Животные
Метки: Загадка   в мире   животные   море   морские ежи   патоген   проблема   
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Внезапная эпидемия охватила Средиземное и Красное море и привела к массовой гибели морских ежей. Всего за пару дней здоровые иглокожие превращаются в скелеты.

Исследователи заметили первые признаки ежовой чумы в Средиземном море в начале года. Инвазивный вид ежей в водах возле Греции и Турции начал массово болеть. Оттуда эпидемия, по-видимому, распространилась на юг через Суэцкий канал в Красное море. От тысяч черных морских ежей вида Diadema setosum в Акабском заливе остались только кости.

«Это быстрая и насильственная смерть с потерей огромного объема тканей. Всего за два дня здоровый морской еж превращается в скелет с огромной потерей тканей. Некоторые трупы выбрасывает на берег, но большинство морских ежей пожираются полностью», — рассказал зоолог Омри Бронштейн.

Ученые пока точно не знают, какая именно болезнь вызвала массовое вымирание, но подозревают, что причина кроется в ресничном паразите. Одноклеточный микроорганизм в 1983 году уничтожил всю популяцию морских ежей в Карибском бассейне. До появления паразита на Карибах процветали тропические рифы, но после исчезновения морских ежей рифы их заполонили цветущие водоросли, блокирующие солнечный свет. Тогда погибли около 90% кораллов региона. Болезнь определили только после того, как в 2022 году на Карибы обрушилась вторая волна эпидемии.

Морские ежи — «садовники» рифов, поскольку они питаются водорослями и не дают им «задушить» кораллы. Угроза кораллам Красного имеет большое значение — как на местном, так и на глобальном уровне. Акабский залив известен своими многочисленными местами для дайвинга, это популярное туристическое направление. Кораллы здесь эволюционировали к высоким температурам и солености в течение миллионов лет, они более устойчивы к колебаниям температуры, вызванным изменением климата.

Для предотвращения уничтожения всех популяций морских ежей в Красном и Средиземном морях необходимы срочные меры по выращиванию неинфицированных популяций ежей, которых можно вернуть в океаны после окончания эпидемии. В противном случае через короткое время вся популяция морских ежей в Средиземном и в Красном море заболеет и умрет, пишет Live Science.

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Метки: Загадка   в мире   животные   море   морские ежи   патоген   проблема   
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1  комментарий
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sssss3 Час назад
А что номер карты, для сбора на спасение ежей, не кинул в людей????
Не современный какой-то.....
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