Этот чудесный подводный мир

765
25
Оздоравливающая, психологическая, стимулирующая, эстетическая – это далеко не все функции аквариума.
Наблюдение за рыбками и другими подводными обитателями и уход за ними помогают гармонизировать мысли и справиться с тревогами. И не только людям. Когда они заняты своими важными делами, вахту несут котики. И делают это с таким усердием и старанием, что конструкторы даже новый тренд запустили – аквариум с отверстием для кота. Для полного, так сказать, атмосферного погружения в завораживающий подводный мир.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистые меломаны
- Коты для красоты
- Особенное приветствие
- Цветы, которые всегда с тобой
- Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек
Новости партнёров
реклама