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Сообщество Без кота и жизнь не та 2139 постов • 506 подписчиков подписаться
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Этот чудесный подводный мир

Этот чудесный подводный мир

Автор:
15 марта 2024 15:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   аквариум   вода   интерес   кот   котик   наблюдение   рыбка   фото   
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Оздоравливающая, психологическая, стимулирующая, эстетическая – это далеко не все функции аквариума.

Наблюдение за рыбками и другими подводными обитателями и уход за ними помогают гармонизировать мысли и справиться с тревогами. И не только людям. Когда они заняты своими важными делами, вахту несут котики. И делают это с таким усердием и старанием, что конструкторы даже новый тренд запустили – аквариум с отверстием для кота. Для полного, так сказать, атмосферного погружения в завораживающий подводный мир.

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Метки: Животное   аквариум   вода   интерес   кот   котик   наблюдение   рыбка   фото   
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