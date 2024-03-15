Этот чудесный подводный мир

Наблюдение за рыбками и другими подводными обитателями и уход за ними помогают гармонизировать мысли и справиться с тревогами. И не только людям. Когда они заняты своими важными делами, вахту несут котики. И делают это с таким усердием и старанием, что конструкторы даже новый тренд запустили – аквариум с отверстием для кота. Для полного, так сказать, атмосферного погружения в завораживающий подводный мир.