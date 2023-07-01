Врываемся в эти выходные с таким же оптимизмом как у руководства компании OceanGate, отправивших на тот свет кучку богатеев.
После трагедии с батискафом "Титан", доставившим любопытных туристов прямиком к пассажирам "Титаника", компания OceanGate решила, что это всего лишь досадное недоразумение и оно ни в коем случае не должно помешать их работе.
Итак, друзья, у них, оказывается, был не один батискаф, а несколько! Так что сезон погружений в самом разгаре. Всего за $250 тысяч долларов с человека, все любознательные граждане могут провести в консервной банке восемь дней и семь ночей. Ну если выживут, конечно. На борт берут 6 пассажиров и главное, кроме окошка в туалете там ещё и есть и вай фай, очень удобно, не поспоришь.
Если нужно время на подумать, то программа будет действовать ещё и в следующем году.
Ну а так доставали из-под воды то, что осталось от прошлого батискафа.
В принципе отличная реклама получилась, теперь об этом туре знают все.
Источник:
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Компания OceanGate продолжает набор туристов для погружения к "Титанику" и "Титану"
Сейчас потянутся ущербные не терпилы - невротики. Если раньше рекламировались, что спускт к Титанику полностью безопасен, то сейчас будет новый слоган: - Ты можешь погибнуть в любую секунду, но ты же не трус! Зачем тебе Эверест - когда есть Титан!