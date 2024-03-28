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"Вместе 10 лет - предложение не сделал": девушки рассуждают, когда ждать кольцо

"Вместе 10 лет - предложение не сделал": девушки рассуждают, когда ждать кольцо

Автор:
28 марта 2024 11:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   история   отношения   предложение   рука и сердце   свадьба   
1956
15

В отношениях девушки часто ждут, когда парни решатся сделать предложение. Иногда это ожидание затягивается. Психологи считают, что если в первый год мужчина не решился связать свою жизнь с женщиной, то после, вероятно, это не произойдёт. Давайте узнаем разные истории от прекрасных дам.

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А как думаете, когда лучше всего делать предложение?

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Метки: брак   история   отношения   предложение   рука и сердце   свадьба   
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8  комментариев
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4k
iovan2011 2 часа назад
Зачем? Один вопрос, уже весь мир живет без участия государства в семье, оно и так залезет к вам
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11k
АСИСЯЙ 46 минут назад
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11k
АСИСЯЙ 47 минут назад
Идите ка Вы на хер милые дамы !
Чтоб потом Вам половину всего отдать ....
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3k
Константин Час назад
У меня друг с женой 10 лет уже живут. У них двое детей. Они не расписаны, и он даже не вписан официально отцом. Зато для детей от государства много всяких плюшек - пособия по 15к, компенсация за садик для младшего, а старшему в школе какие-то плюшки, потому что официально они воспитываются матерью-одиночкой.
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24k
hebpat 2 часа назад
женщины мужайтесь - мужчины женитесь
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1562 поста (1519 в горячем)

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