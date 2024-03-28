"Вместе 10 лет - предложение не сделал": девушки рассуждают, когда ждать кольцо

В отношениях девушки часто ждут, когда парни решатся сделать предложение. Иногда это ожидание затягивается. Психологи считают, что если в первый год мужчина не решился связать свою жизнь с женщиной, то после, вероятно, это не произойдёт. Давайте узнаем разные истории от прекрасных дам.