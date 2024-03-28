"Вместе 10 лет - предложение не сделал": девушки рассуждают, когда ждать кольцо

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В отношениях девушки часто ждут, когда парни решатся сделать предложение. Иногда это ожидание затягивается. Психологи считают, что если в первый год мужчина не решился связать свою жизнь с женщиной, то после, вероятно, это не произойдёт. Давайте узнаем разные истории от прекрасных дам.
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А как думаете, когда лучше всего делать предложение?
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Чтоб потом Вам половину всего отдать ....
Думаю, скоро еще третьего родят, для получения мат капитала и присвоения семье статуса многодетной. Чтобы плюшек было еще больше!
А вот если мамка помрет, не дай Бог конечно, папка долго будет доказывать что он не простой мужик с улицы!