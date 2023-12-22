Российские звезды, которые поженились в 2023 году

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Несмотря на то, что за последние несколько лет распалось очень много звездных пар, не меньше всё-таки решились скрепить свои узы с помощью брака. Перед вами подборка счастливых молодожёнов.
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Кто остальные? Да пофиг кто они. Сейчас наверное лучше не знать. Какие-нибудь блогеры или селебрити из узких кругов окажутся ещё.
Ну а я ещё Фёдора Смолова знаю и всё...
«Для кого- то и кобыла - невеста»))
и прекратите употреблять это слово по отношению к этим вот "людям"