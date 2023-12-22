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Российские звезды, которые поженились в 2023 году

Российские звезды, которые поженились в 2023 году

Автор:
22 декабря 2023 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   молодожены   свадьба   свадьба звезд   фото   шоу бизнес   
3962
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Несмотря на то, что за последние несколько лет распалось очень много звездных пар, не меньше всё-таки решились скрепить свои узы с помощью брака. Перед вами подборка счастливых молодожёнов.

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Метки: звезды   знаменитости   молодожены   свадьба   свадьба звезд   фото   шоу бизнес   
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40  комментариев
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Кто большинство этих людей, и кому нужна информация о том, что они поженились....????
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10k
Павел 6 минут назад
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739
MidMaster 6 минут назад
Кто-нибудь из них доживет вместе до старости?
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456
Человек Наблюдающий 7 минут назад
А где счастливый Слава Комисаренко?))
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4k
Walther 16 минут назад
Вот так события!!! Интернет уже взорвался?
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17k
Сергей 16 минут назад
Это звёзды!
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
большинство не знаю. и не хочу знать .
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13k
Limon Полчаса назад
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17k
владимир сидорский 39 минут назад
кроме Булановой ни кого не знаю! И знать не хочу!!!
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38k
Алексей 44 минуты назад
какие страшненькие бабешки
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25k
ЦСКА 48 минут назад
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640
Purple_Bear 51 минуту назад
Буланова, Верник и Петоров.
Кто остальные? Да пофиг кто они. Сейчас наверное лучше не знать. Какие-нибудь блогеры или селебрити из узких кругов окажутся ещё.
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2k
Bar 52 минуты назад
А где звёзды? Вижу какой то не понятный биомусор.
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56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 54 минуты назад
я почти никого не знаю.
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1k
Лютый вам Бетховен 57 минут назад
Солидарен с большинством: Буланову и Верника узнаём, а остальные кто?
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105
Lopasin Час назад
Да похер вообще (с)
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6k
Leo Sun Час назад
Мы в школе на линейках и резинках случайные рисунки делали ручкой. Она очень на них похожа...
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1k
олег Час назад
А может буланову за верника ,остальные, пошли отсюда.
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53
Александр Жиряков Час назад
Они точно звезды?!
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2k
SoulSeeker Час назад
Надо же, Петров что, не гей что-ли...Прикольно
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89
Al Час назад
это не звёзды
и прекратите употреблять это слово по отношению к этим вот "людям"
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