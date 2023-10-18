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Счастье самой большой женщины в мире

Счастье самой большой женщины в мире

Автор:
18 октября 2023 10:47
Сообщество : Истории
Метки: Весёлая Нелли   Жизнь   Нелли Бланш Лейн   артистка   вес   женщина   кино   рост   судьба   уникальность   
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При невольной внешней оценке окружающих пар на соответствие главным критерием выступает гармония. Подсознательно хочется, чтобы мужчина и женщина друг другу подходили. Но это далеко не главный критерий для счастья.

В 1898 году в обычной семье Западной Вирджинии родилась девочка Нелли Бланш Лейн. Она всегда была не по возрасту крупной. И в пятилетнем возрасте уже выглядела на 10. Что, естественно, провоцировало насмешки со стороны ровесников.

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После окончания школы девушка не смогла ни продолжить учёбу, ни пойти на работу: при росте около двух метров вес приближался к отметке 300 кг. Тогда она приняла единственно верное решение – присоединилась к цирку уродов под руководством Джона Робинсона и начала карьеру пусть и специфической, но артистки. Выбрав очевидный, но очень подходящий сценический псевдоним – Весёлая Нелли.

Хозяин относился к своим подопечным по-отечески, хорошо платил, не ущемлял в правах и желаниях. Поэтому Нелли удалось засветиться на большом экране: в картине 1923 года «Дни цирка» она сыграла саму себя – большую женщину.

Партнёром по фильму стал Кларенс Честерфилд Хауэртон (1913-1975) – ещё один необычный артист, претендовавший на звание самого маленького мужчины. Рост Кларенса составлял всего 70 сантиметров, что не помешало ему 25 лет посвятить цирку и разбогатеть.

А через три года во время гастролей на Гавайях толстушка встретила свою любовь в лице каскадёра Карла Леона Террелла. Девушка так трогательно ухаживала за повредившим ногу мотоциклистом, что его не смутила солидная разница в весе и росте.

Пара выступала вместе до 30-х. Потом их пути разошлись, и Нелли вместе с сестрой Элис, которая незначительно уступала старшей в габаритах, выступала в составе разных цирковых коллективов и даже снялась во второстепенной роли в картине «Аллея кошмаров» 1947 года.

Женщина, претендовавшая на звание самой большой в мире (по крайней мере, в период 20-30) скончалась от онкологии осенью 1955 года в возрасте 57 лет. После кремации прах отправили в Калифорнию родному брату Нелли, который захоронил останки необычной артистки в колумбарии Мемориального парка Роуз-Хиллз в Уиттере.

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Метки: Весёлая Нелли   Жизнь   Нелли Бланш Лейн   артистка   вес   женщина   кино   рост   судьба   уникальность   
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