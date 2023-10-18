Счастье самой большой женщины в мире

Пара выступала вместе до 30-х. Потом их пути разошлись, и Нелли вместе с сестрой Элис, которая незначительно уступала старшей в габаритах, выступала в составе разных цирковых коллективов и даже снялась во второстепенной роли в картине «Аллея кошмаров» 1947 года.

Женщина, претендовавшая на звание самой большой в мире (по крайней мере, в период 20-30) скончалась от онкологии осенью 1955 года в возрасте 57 лет. После кремации прах отправили в Калифорнию родному брату Нелли, который захоронил останки необычной артистки в колумбарии Мемориального парка Роуз-Хиллз в Уиттере.