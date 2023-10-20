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Дикая жизнь современной американки

Дикая жизнь современной американки

Автор:
20 октября 2023 12:42
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Линкс Вилден   выбор   женщина   история   каменный век   решение   специалист по выживанию   судьба   
1322
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Сейчас в мире бал правят космический туризм, невероятные медицинские разработки и поразительные достижения техники. Но не всем это нравится.

Вот и Линкс Вилден выбрала не просто жизнь без прогресса, а вообще добровольно  перенеслась аж в каменный век. Родилась она в Британии, а в возрасте 21 года перебралась в Штаты. Где и сменила имя, выбрав дикий и свободный образ жизни.

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Девушка увлеклась ботаникой, стала организовывать долгосрочные вылазки на природу. Где чувствовала себя удивительно спокойно. Чувствовала своей. Постепенно любительница дикой природы пришла к выводу, что хочет жить так всегда. Ей не нужны бесконечные материальные блага, а общество потребления, как считает «Рысь», не оставляет человечеству шансов.

Вилден поселилась в вигваме в Аризоне. Но этим дело не ограничилось. «Дикая женщина» опробовала и жилища других коренных народов – иглу, юрту и не только. Она научилась добывать огонь без спичек, собирать полезные и целебные плоды и травы, ловить рыбу, охотиться, даже шить одежду из шкур и строить жилище.

Но не надо думать, что женщина просто сидит в лесу, грязная и довольная. Вилден ведёт семинары по выживанию в Европе и США, участники которых делятся секретами  выживания в дикой природе. Помимо этого женщина является автором проекта «Каменный век», в рамках которого под её руководством группы людей, стремящихся приобщиться к жизни ушедших веков, на месяц прощаются с цивилизацией и отправляются в путешествие в прошлое.

После получения солидного родительского наследства «дикарка» исполнила свою мечту – приобрела  в штате Вашингтон земельный участок, где осела теперь уже навсегда.

Деревянный домик отапливается дровами и освещается керосиновой лампой. Когда «Рыси» хочется побыть совсем уж наедине с природой, она уходит на несколько дней в лесной шалаш.

Женщина из каменного века живёт в полном одиночестве. Но это не значит, что она полностью оторвана от мира. У Вилден есть дочь, которая предпочла цивилизацию со всеми её благами. Периодически «дикарка» выбирается в город, чтобы выйти в Сеть в библиотеке и выложить свежую информацию на свой сайт.

Как считаете, есть что-то в таком образе жизни? Или у женщины просто имеются определённые психические отклонения?

Источник:

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Метки: Жизнь   Линкс Вилден   выбор   женщина   история   каменный век   решение   специалист по выживанию   судьба   
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8  комментариев
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30k
Юрьевич 2 часа назад
"Как считаете, есть что-то в таком образе жизни? Или у женщины просто имеются определённые психические отклонения?"
Да нет, просто её достала эта суета в погоне за баблом... А ничего другого ей капиталистическое общество предложить не может. А нормальному человеку много не надо... поработать, поесть и поспать. Молодец. Купила себе землю и послала на фиг всю суету, живёт и радуется.
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2k
andy 12 минут назад
пока не прочитал, думал на фотках мужик....
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−1
Олег Назаров 16 минут назад
А зубки у неё явно не из доисторических времён. Лукавит тётя.
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−3
Цъющйчёжшь 21 минуту назад
Полностью постанова, как из старых анекдотов - "разводит кроликов". Тут две лошади на фото засветились - хрен бросишь хоть на пару суток, ежедневный уход. Хорошо хоть не корова, что и на день нельзя оставить, какие к херам фигвамы?
Вполне неплохой бизнес обеспеченного человека совмещенный с хобби.
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7k
vasilykopkov 23 минуты назад
Фёдор Конюхов одобряет.
Достало всё это...
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36
Ксения Лукашенкова-Денисова 58 минут назад
Ну да. Не нужны материальные блага. Кроме солидного наследства и выхода в интернет.
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Gatsby

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