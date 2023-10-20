Дикая жизнь современной американки

Вилден поселилась в вигваме в Аризоне. Но этим дело не ограничилось. «Дикая женщина» опробовала и жилища других коренных народов – иглу, юрту и не только. Она научилась добывать огонь без спичек, собирать полезные и целебные плоды и травы, ловить рыбу, охотиться, даже шить одежду из шкур и строить жилище.

Но не надо думать, что женщина просто сидит в лесу, грязная и довольная. Вилден ведёт семинары по выживанию в Европе и США, участники которых делятся секретами выживания в дикой природе. Помимо этого женщина является автором проекта «Каменный век», в рамках которого под её руководством группы людей, стремящихся приобщиться к жизни ушедших веков, на месяц прощаются с цивилизацией и отправляются в путешествие в прошлое.