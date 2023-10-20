Дикая жизнь современной американки

Сейчас в мире бал правят космический туризм, невероятные медицинские разработки и поразительные достижения техники. Но не всем это нравится.
Вот и Линкс Вилден выбрала не просто жизнь без прогресса, а вообще добровольно перенеслась аж в каменный век. Родилась она в Британии, а в возрасте 21 года перебралась в Штаты. Где и сменила имя, выбрав дикий и свободный образ жизни.
Девушка увлеклась ботаникой, стала организовывать долгосрочные вылазки на природу. Где чувствовала себя удивительно спокойно. Чувствовала своей. Постепенно любительница дикой природы пришла к выводу, что хочет жить так всегда. Ей не нужны бесконечные материальные блага, а общество потребления, как считает «Рысь», не оставляет человечеству шансов.
Вилден поселилась в вигваме в Аризоне. Но этим дело не ограничилось. «Дикая женщина» опробовала и жилища других коренных народов – иглу, юрту и не только. Она научилась добывать огонь без спичек, собирать полезные и целебные плоды и травы, ловить рыбу, охотиться, даже шить одежду из шкур и строить жилище.
Но не надо думать, что женщина просто сидит в лесу, грязная и довольная. Вилден ведёт семинары по выживанию в Европе и США, участники которых делятся секретами выживания в дикой природе. Помимо этого женщина является автором проекта «Каменный век», в рамках которого под её руководством группы людей, стремящихся приобщиться к жизни ушедших веков, на месяц прощаются с цивилизацией и отправляются в путешествие в прошлое.
После получения солидного родительского наследства «дикарка» исполнила свою мечту – приобрела в штате Вашингтон земельный участок, где осела теперь уже навсегда.
Деревянный домик отапливается дровами и освещается керосиновой лампой. Когда «Рыси» хочется побыть совсем уж наедине с природой, она уходит на несколько дней в лесной шалаш.
Женщина из каменного века живёт в полном одиночестве. Но это не значит, что она полностью оторвана от мира. У Вилден есть дочь, которая предпочла цивилизацию со всеми её благами. Периодически «дикарка» выбирается в город, чтобы выйти в Сеть в библиотеке и выложить свежую информацию на свой сайт.
Как считаете, есть что-то в таком образе жизни? Или у женщины просто имеются определённые психические отклонения?
Источник:
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Да нет, просто её достала эта суета в погоне за баблом... А ничего другого ей капиталистическое общество предложить не может. А нормальному человеку много не надо... поработать, поесть и поспать. Молодец. Купила себе землю и послала на фиг всю суету, живёт и радуется.
Вполне неплохой бизнес обеспеченного человека совмещенный с хобби.
Достало всё это...