Дитя Исава: горе и счастье Энни, бросившей вызов устоям общества

Отличаться от других и выставлять своё сомнительное отличие напоказ – каково это?
Ответ на этот вопрос точно знала Энни Джонс – пожалуй, самая знаменитая бородатая женщина своего времени.
В штате Вирджиния 14 июля 1865 года родилась малышка Энни. Поначалу родители Энни пришли в ужас: подбородок дочери покрывали мелкие, но заметные волоски. Однако прошло не так много времени, как семья Джонсов почуяла выгоду, которую им сулила необычная внешность крохи. Слух о которой уже дошёл до знаменитого шоумена П. Т. Барнума.
Когда Энни было чуть больше года, её привезли в Нью-Йорк, чтобы выставить в шоу Барнума как «младенца Исава». Имя часто применялось по отношению к волосатым детям. Так звали библейского персонажа, чьё имя переводится как «волосатый».
После первого короткого, но весьма успешного выступления Барнум предложил матери Энни контракт на три года, назначив Энни еженедельную зарплату в 150 долларов.
Миссис Джонс приняла это весьма щедрое для того времени предложение и переехала на постоянное место жительства к дочери в Нью-Йорк. Однако в течение первого года действия контракта семейные обстоятельства заставили женщину вернуться в Вирджинию, и она оставила Энни на попечение няни, назначенной Барнумом.
В это время Энни была похищена местным френологом, который попытался использовать малышку как экспонат частной выставки. К счастью, Энни вскоре оказалась в штате Нью-Йорк, с похитителем разобрались. И девочка быстро вернулась под опеку миссис Джонс, которая оставалась рядом с дочерью на протяжении всей её карьеры.
За свою долгую карьеру Джонс путешествовала не только с шоу Барнума, но и работала на многочисленных выставках. Сценический псевдоним Энни менялся в соответствии с возрастом артистки на протяжении всей карьеры. Она была известна как Ребёнок Исава, а затем как Леди Исава. Женщина не только носила длинную бороду и старательно её подчёркивала, но и отрастила волосы на голове почти до 1,80. Энни также развивала свои таланты, ведь ей было мало просто смотреть на людей. Она стала известна благодаря своим музыкальным способностям и знанию этикета.
В шестнадцать лет Джонс вышла замуж за Ричарда Эллиота – профессионального балаганщика.
Брак продлился пятнадцать лет, после чего супруги развелись. Затем Джонс вышла замуж за Уильяма Донована. Вместе молодожёны отправились в самостоятельное плавание и гастролировали по Европе, причём Энни выступала в качестве самостоятельной звезды, а Уильям – в качестве агента. К сожалению, брак оказался недолгим, так как Уильям скоропостижно скончался. Энни, не зная, чем ещё заняться, быстро вернулась к работе в шоу Барнума.
В 1902 году Энни заболела, навещая свою мать в Бруклине, и 22 октября скончалась в возрасте тридцати семи лет. Джонс осталась в истории как самая знаменитая бородатая дама своей эпохи.
Источник:
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Жалко таких людей, конечно.