Дитя Исава: горе и счастье Энни, бросившей вызов устоям общества

Когда Энни было чуть больше года, её привезли в Нью-Йорк, чтобы выставить в шоу Барнума как «младенца Исава». Имя часто применялось по отношению к волосатым детям. Так звали библейского персонажа, чьё имя переводится как «волосатый».

После первого короткого, но весьма успешного выступления Барнум предложил матери Энни контракт на три года, назначив Энни еженедельную зарплату в 150 долларов.